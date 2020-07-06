43 смартфона Huawei и Honor получат прошивку EMUI 11
Этой весной компания Huawei представит смартфоны семейства Mate 40. Возможно, в связи с американскими санкциями флагманы нового поколения получат процессоры производства MediaTek, а анонс задержится на несколько недель. Но в любом случае вместе с будущими новинками дебютирует программное обеспечение EMUI 11. Сегодня стало известно, что новую версию прошивки получат сразу 43 смартфона китайских компаний Honor и Huawei.
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Напомним, что EMUI является оболочкой моделей Huawei, но часть старых и несколько недорогих относительно новых устройств бренда Honor тоже работают с этой надстройкой. Это модели 2019 года выпуска Honor 20 Lite, Honor 9X, Honor 9X Pro и Honor 9X Premium.
Программное обеспечение EMUI 11 станет доступно ещё почти на четыре десятка смартфонов компании Huawei. В этот список, не считая нескольких версий Lite и SE, входят семейства Huawei Mate 30, Huawei Mate 20, Huawei P40, Huawei P30, Huawei Enjoy, Huawei Enjoy 20, Huawei nova 7, Huawei nova 6, Huawei nova 5, сгибаемые флагманы Huawei Mate X и Mate Xs, а также несколько доступных решений серии Huawei P smart. Список всех моделей вы найдёте в таблице ниже. Отметим, что практически все они были анонсированы в 2019 и 2020 года. Исключением являются четыре модели семейства Huawei Mate 20.
Сейчас ходят слухи о том, что Huawei может отказаться от операционной системы Android, а EMUI 11 будет построена на базе фирменного программного обеспечение HongMengOS 2.0/HarmonyOS 2.0 в зависимости от региона, что позволит объединить все гаджеты китайской компании в одну экосистему. Напомним, что производитель помимо смартфонов выпускает телевизоры, смарт-часы, TWS-наушники, спортивные браслеты и ноутбуки.
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Однако, подобные слухи уже появлялись в прошлом году после введения американских санкций. Когда китайская компания потеряла доступ к сервисам Google, начались разговоры об уходе на фирменную операционную систему HongMeng, но генеральный директор заявил, что EMUI для смартфонов продолжит базироваться на Android. Поэтому есть большая вероятность, что в основе надстройки EMUI 11 будет лежать свежая версия «зелёного робота».
|
Список смартфонов Huawei и Honor, которые получат EMUI 11
|
#
|
Смартфон
|
Процессор
|
Год выпуска
|
Honor
|
1
|
Honor 9X
|
Kirin 710 (Европа) / Kirin 810 (Китай)
|
2019
|
2
|
Honor 9X Pro
|
Kirin 810
|
2019 (Китай) / 2020 (Европа)
|
3
|
Honor 9X Premium
|
Kirin 710
|
2019
|
4
|
Honor 20 Lite
|
Kirin 710
|
2019
|
Huawei Mate 30
|
5
|
Mate 30 Pro
|
Kirin 990
|
2019
|
6
|
Mate 30 Pro 5G
|
Kirin 990 5G
|
2019
|
7
|
Mate 30
|
Kirin 990
|
2019
|
8
|
Mate 20 5G
|
Kirin 990 5G
|
2019
|
Huawei Mate 20
|
9
|
Mate 20 Pro
|
Kirin 980
|
2018
|
10
|
Mate 20 X
|
Kirin 980
|
2018
|
11
|
Mate 20 X 5G
|
Kirin 980
|
2019
|
12
|
Mate 20
|
Kirin 980
|
2018
|
13
|
Mate 20 RS Porsche Design
|
Kirin 980
|
2018
|
Huawei P40
|
14
|
P40 Pro+
|
Kirin 990 5G
|
2020
|
15
|
P40 Pro
|
Kirin 990 5G
|
2020
|
16
|
P40
|
Kirin 990 5G
|
2020
|
17
|
P40 Lite
|
Kirin 810
|
2020
|
18
|
P40 Lite 5G
|
Kirin 820
|
2020
|
Huawei P30
|
19
|
Huawei P30 Pro New Edition
|
Kirin 980
|
2020
|
20
|
Huawei P30 Pro
|
Kirin 980
|
2019
|
21
|
Huawei P30
|
Kirin 980
|
2019
|
Huawei Enjoy
|
22
|
Enjoy 10
|
Kirin 710F
|
2019
|
23
|
Enjoy 10S
|
Kirin 710F
|
2019
|
24
|
Enjoy 10 Plus
|
Kirin 710F
|
2019
|
25
|
Enjoy 20 Pro
|
Dimensity 800
|
2020
|
26
|
Enjoy Z
|
Dimensity 800
|
2020
|
Huawei nova 5
|
27
|
nova 5
|
Kirin 810
|
2019
|
28
|
nova 5i
|
Kirin 710F
|
2019
|
29
|
nova 5z
|
Kirin 810
|
2019
|
30
|
nova 5 Pro
|
Kirin 980
|
2019
|
31
|
nova 5i Pro
|
Kirin 810
|
2019
|
32
|
nova 5T
|
Kirin 980
|
2019
|
Huawei nova 6
|
33
|
nova 6
|
Kirin 990
|
2019
|
34
|
nova 6 5G
|
Kirin 990 5G
|
2019
|
35
|
nova 6 SE
|
Kirin 810
|
2019
|
Huawei nova 7
|
36
|
nova 7
|
Kirin 985
|
2020
|
37
|
nova 7i
|
Kirin 810
|
2020
|
38
|
nova 7 SE
|
Kirin 820
|
2020
|
39
|
nova 7 Pro
|
Kirin 985
|
2020
|
Huawei P smart
|
40
|
P smart S
|
Kirin 710F
|
2020
|
41
|
P smart 2020
|
Kirin 710
|
2020
|
Huawei Mate X
|
42
|
Mate X
|
Kirin 980
|
2019
|
43
|
Mate Xs
|
Kirin 990 5G
|
2020
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