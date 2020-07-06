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Этой весной компания Huawei представит смартфоны семейства Mate 40. Возможно, в связи с американскими санкциями флагманы нового поколения получат процессоры производства MediaTek, а анонс задержится на несколько недель. Но в любом случае вместе с будущими новинками дебютирует программное обеспечение EMUI 11. Сегодня стало известно, что новую версию прошивки получат сразу 43 смартфона китайских компаний Honor и Huawei.

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Напомним, что EMUI является оболочкой моделей Huawei, но часть старых и несколько недорогих относительно новых устройств бренда Honor тоже работают с этой надстройкой. Это модели 2019 года выпуска Honor 20 Lite, Honor 9X, Honor 9X Pro и Honor 9X Premium.

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Программное обеспечение EMUI 11 станет доступно ещё почти на четыре десятка смартфонов компании Huawei. В этот список, не считая нескольких версий Lite и SE, входят семейства Huawei Mate 30, Huawei Mate 20, Huawei P40, Huawei P30, Huawei Enjoy, Huawei Enjoy 20, Huawei nova 7, Huawei nova 6, Huawei nova 5, сгибаемые флагманы Huawei Mate X и Mate Xs, а также несколько доступных решений серии Huawei P smart. Список всех моделей вы найдёте в таблице ниже. Отметим, что практически все они были анонсированы в 2019 и 2020 года. Исключением являются четыре модели семейства Huawei Mate 20.

Сейчас ходят слухи о том, что Huawei может отказаться от операционной системы Android, а EMUI 11 будет построена на базе фирменного программного обеспечение HongMengOS 2.0/HarmonyOS 2.0 в зависимости от региона, что позволит объединить все гаджеты китайской компании в одну экосистему. Напомним, что производитель помимо смартфонов выпускает телевизоры, смарт-часы, TWS-наушники, спортивные браслеты и ноутбуки.

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Однако, подобные слухи уже появлялись в прошлом году после введения американских санкций. Когда китайская компания потеряла доступ к сервисам Google, начались разговоры об уходе на фирменную операционную систему HongMeng, но генеральный директор заявил, что EMUI для смартфонов продолжит базироваться на Android. Поэтому есть большая вероятность, что в основе надстройки EMUI 11 будет лежать свежая версия «зелёного робота».