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Вчера мы писали о том, что компания Huawei намерена выпустить EMUI 11 для более чем 40 смартфонов, включая четыре модели, продаваемые под брендом Honor. Само собой, они будут обновлены до новой версии программного обеспечения не одновременно. Теперь же производитель из Шэньчжэня назвал четыре смартфона, которые первыми получат оболочку EMUI 11.

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Изначально предполагалось, что новую версию проприетарной прошивки мы увидим лишь с презентацией флагманов серии Huawei Mate 40. В связи с американскими санкциями и возможным переходом на процессоры MediaTek компания может отсрочить премьеру новинок, но вот EMUI 11 будет анонсирована в период с августа по сентябрь вне зависимости от того, когда дебютирует флагманское семейство нового поколения.

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Huawei Developers Conference 2020 запланирована на август нынешнего года. В рамках конференции китайской компании для разработчиков состоится предварительный анонс программного обеспечения EMUI 11 и будет названа точная дата полноценной премьеры фирменной надстройки. А вот первыми смартфонами, которые получат оболочку станут флагманы семейства Huawei Mate 30. В то же время модели линейки Huawei Mate 40 первыми обзаведутся стабильной EMUI 11 сразу из коробки.

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Huawei Mate 30 / Mate 30 5G

Семейство Huawei Mate 30 включает четыре смартфона: стандартное издание, версию Pro и их модификации с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Модели Mate 30 и Mate 30 Pro 5G в первую очередь отличаются процессором. В 5G-версии установлен Kirin 990 5G с частотой 1,95-2,36-2,86 ГГц и двойным блоком NPU, который выполняется по технологии 7-нм+. Обычная модель несёт на борту 7-нанометровый Kirin 990 с частотой от 1,86 ГГц до 2,86 ГГц и одинарным нейроморфным процессором.

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Вне зависимости от стандарта сотовой связи под капотом установлен аккумулятор на 4200 мАч с 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной подзарядкой. Основная камера имеет разрешение 40 Мп + 8 Мп + 16 Мп, а фронтальная – 24 Мп. Также отметим NFC, защиту от воды по стандарту IP53 и OLED-панель формата FHD+ с поддержкой стандарта HDR10. Диагональ составляет 6,62 дюйма.

В Huawei Mate 30 установлено 6/8 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от комплектации. Версия с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G также может похвастаться модификацией 8/256 ГБ.

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Huawei Mate 30 Pro / Mate 30 Pro 5G

Ситуация с Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Pro 5G идентичная. Во флагманах используются панели OLED диагональю 6,53 дюйма с изогнутыми гранями. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп, а лицевой – 32 Мп. Смартфоны остались без разъёма для наушников, но могут похвастаться системой 3D-распознавания лиц. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч.

Huawei Mate 30 Pro оборудован 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти в зависимости от комплектации. Версия с поддержкой 5G ещё доступна и в модификации с накопителем ёмкостью 512 ГБ. На борту также установлена однокристальная система Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно.

Сейчас все четыре смартфона работают под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Прошивка EMUI 11 должна быть построена на ОС Android 11, хотя в последнее время появились слухи о том, что компания выпустит фирменную операционную систему HongMengOS 2.0 или HarmonyOS 2.0 в зависимости от региона продаж. Такие разговоры велись ещё в прошлом году, но остались на уровне догадок и предположений. Не исключается, что в сейчас информация о фирменной ОС компании Huawei не найдёт своего подтверждения.