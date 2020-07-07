Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Huawei назвала смартфоны, которые первыми получат прошивку EMUI 11

для раздела Блоги
+
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Вчера мы писали о том, что компания Huawei намерена выпустить EMUI 11 для более чем 40 смартфонов, включая четыре модели, продаваемые под брендом Honor. Само собой, они будут обновлены до новой версии программного обеспечения не одновременно. Теперь же производитель из Шэньчжэня назвал четыре смартфона, которые первыми получат оболочку EMUI 11.

реклама

Изначально предполагалось, что новую версию проприетарной прошивки мы увидим лишь с презентацией флагманов серии Huawei Mate 40. В связи с американскими санкциями и возможным переходом на процессоры MediaTek компания может отсрочить премьеру новинок, но вот EMUI 11 будет анонсирована в период с августа по сентябрь вне зависимости от того, когда дебютирует флагманское семейство нового поколения.

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Huawei Developers Conference 2020 запланирована на август нынешнего года. В рамках конференции китайской компании для разработчиков состоится предварительный анонс программного обеспечения EMUI 11 и будет названа точная дата полноценной премьеры фирменной надстройки. А вот первыми смартфонами, которые получат оболочку станут флагманы семейства Huawei Mate 30. В то же время модели линейки Huawei Mate 40 первыми обзаведутся стабильной EMUI 11 сразу из коробки.

реклама

Huawei Mate 30 / Mate 30 5G

Семейство Huawei Mate 30 включает четыре смартфона: стандартное издание, версию Pro и их модификации с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Модели Mate 30 и Mate 30 Pro 5G в первую очередь отличаются процессором. В 5G-версии установлен Kirin 990 5G с частотой 1,95-2,36-2,86 ГГц и двойным блоком NPU, который выполняется по технологии 7-нм+. Обычная модель несёт на борту 7-нанометровый Kirin 990 с частотой от 1,86 ГГц до 2,86 ГГц и одинарным нейроморфным процессором.

реклама

Вне зависимости от стандарта сотовой связи под капотом установлен аккумулятор на 4200 мАч с 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной подзарядкой. Основная камера имеет разрешение 40 Мп + 8 Мп + 16 Мп, а фронтальная – 24 Мп. Также отметим NFC, защиту от воды по стандарту IP53 и OLED-панель формата FHD+ с поддержкой стандарта HDR10. Диагональ составляет 6,62 дюйма.

В Huawei Mate 30 установлено 6/8 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от комплектации. Версия с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G также может похвастаться модификацией 8/256 ГБ.

реклама

Huawei Mate 30 Pro / Mate 30 Pro 5G

Ситуация с Huawei Mate 30 Pro и Mate 30 Pro 5G идентичная. Во флагманах используются панели OLED диагональю 6,53 дюйма с изогнутыми гранями. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп, а лицевой – 32 Мп. Смартфоны остались без разъёма для наушников, но могут похвастаться системой 3D-распознавания лиц. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч.

Huawei Mate 30 Pro оборудован 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти в зависимости от комплектации. Версия с поддержкой 5G ещё доступна и в модификации с накопителем ёмкостью 512 ГБ. На борту также установлена однокристальная система Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно.

Сейчас все четыре смартфона работают под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Прошивка EMUI 11 должна быть построена на ОС Android 11, хотя в последнее время появились слухи о том, что компания выпустит фирменную операционную систему HongMengOS 2.0 или HarmonyOS 2.0 в зависимости от региона продаж. Такие разговоры велись ещё в прошлом году, но остались на уровне догадок и предположений. Не исключается, что в сейчас информация о фирменной ОС компании Huawei не найдёт своего подтверждения.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator TRX40
23
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
88
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
The Last of Us: Part II — рецензия
112
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
25
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
24

Интересные материалы

В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 78
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 88
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 112
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
2 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12 более чем на 30 аппаратов 2018-2019 годов
51
В сети появилось первое упоминание о главном герое GTA 6
22
Xiaomi уменьшила число смартфонов, которые обновятся до MIUI 12, пересмотрев сроки распространения обновления
25
Xiaomi Redmi Note 9 с NFC и 128 ГБ памяти рекордно подешевел – цена топовой модификации упала на 115 долларов
4
Полный список из 42 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 – сроки выхода и новые функции
13
Samsung Galaxy S20+ подешевел на 41 000 рублей – флагман 2020 года со 120-Гц 3K-дисплеем по самой низкой цене с начала продаж
8
Флагманский процессор Intel Core i9-9900K уступил AMD Ryzen 7 4700G в тесте CineBench – полное поражение в многоядерных бенчмарках
225
Цена OnePlus 7T Pro упала на 25 000 рублей – Snapdragon 855+, 90-Гц Quad HD+ дисплей, выдвижная камера, стереодинамики и NFC
4
Nvidia планирует дважды повысить цены на видеокарты среднего уровня в течение 2020 года
116
Симулятор бездорожья MudRunner уже на следующей неделе выйдет на устройствах на Android и iOS
+
43 смартфона Huawei и Honor получат прошивку EMUI 11
3
Новые текстуры и обновленные модели для «Ведьмак 3: Дикая Охота» заставят перепройти игру снова
13
Xiaomi Mi Mix 4 может получить небольшой дисплей и компактные размеры
8
PlayStation 4 на заводах Sony собирают всего 4 человека за 30 секунд
13
Губка Боб – самая высокооценённая игра на Metacritic
11
Протестирован настольный компьютер Huawei на базе ARM процессора Kunpeng 920
56
Фантазёры заглянули под кожух NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
15
Илон Маск выпустил шорты Tesla ради шутки над биржевыми спекулянтами
26
В Сеть просочилось полчаса игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla
27
Стабильная версия EMUI 10.1 стала доступна для десяти смартфонов Huawei
+

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
88
Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть первая, от Nvidia NV1 до GeForce 8800 Ultra
42
Моё мнение об ASUS TUF B450M-PRO GAMING - не все так хорошо спустя несколько месяцев использования; разгон и тестирование с замерами температур VRM
238
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
63
Недорогая сборка ПК для Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator TRX40
23
ИгроМир 2020 может стать самым значимым игровым событием в этом году
6

Сейчас обсуждают

enzolas
13:00
То есть вам нужен от АМД ценник равный nVidia? Оригинально.
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
Strain
12:59
не то слово
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
Strain
12:58
980ти ~1070,а ей 6 лет.960=дно,если на лоу\мид 60фпс это праздник
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
enzolas
12:57
Вашему поколению виднее.
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
svoit
12:56
60% от стоимости нового компа , но возможно чуток дешевле, чем такого же но б.у.,но это не обязательно. По результатам диагностики окажется, что там сгорело буквально все,может даже и то, чего там ник...
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
Дым Туман
12:53
а я наоборот-только установил Детройт на 451.48-вообще без проблем всё идёт.
Nvidia планирует дважды повысить цены на видеокарты среднего уровня в течение 2020 года
Сергей Евсеев
12:53
Сравните 4790К и Рязань 3500х сосопавлиашвили будет делать 4790К местами 3600 делает спокойно
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
E1nher1
12:52
Я пояснял, я не технарь, а пейсатель руками. Я о чем-то таком могу рассказать только на уровне своего понимания. Чего вы хотите от пипидастра-мудернизатора? У меня теория вероятности только на первом...
Моё мнение об ASUS TUF B450M-PRO GAMING - не все так хорошо спустя несколько месяцев использования; разгон и тестирование с замерами температур VRM
XwrieR
12:51
Да хоть в долларах))), это Овер 1400$. Да лично я имея такие средства не буду покупать на столько дорогую игрушку. Со временем понимаешь что за 1500$ плюс минус возьмёшь отличный игровой комп который ...
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
Strain
12:51
ну хз,хотелось-бы,ради ценника
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем