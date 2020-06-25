Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 12 для двух смартфонов среднего класса
Китайская компания Xiaomi анонсировала старт распространения программного обеспечения MIUI 12 ещё для двух устройств. Увы, пока что мы говорим о китайской версии оболочки, зато о стабильной. Прошивка стала доступна для двух моделей среднего уровня: Xiaomi Mi 10 Youth и Redmi K30 5G.
реклама
Для обоих смартфонов апдейт приходит «по воздуху». Если вы являетесь владельцем одного из них, можете изменить регион и проверить наличие обновления в настройках девайса.
рекламаСмартфон оснащён 7-нанометровым чипсетом Snapdragon 765G, выполненным по 7-нанометровой технологии. На борту может быть установлено до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ энергонезависимой памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4160 мАч, а мощность зарядки по проводу – 4160 мАч. Дисплей построен на базе матрицы AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Экран поддерживает HDR10+, имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, диагональ 6,57 Мп и вырез под 20-мегапиксельную камеру для селфи.
Поскольку разница между Xiaomi Mi 10 Lite и Mi 10 Youth заключается только в камере, есть вероятность, что уже совсем скоро и европейская версия смартфона получит стабильную прошивку MIUI 12. Напомним, что глобальная MIUI 12 вышла для Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Redmi K20, Redmi K20 Pro и Mi 9T Pro. При этом последняя модель уже перестала получать апдейт из-за ошибок.
реклама
Что касается Redmi K30 5G, этот смартфон совсем никак не представлен за пределами Китая. Он получил обновлением под номером MIUI V12.0.2.0.QGICNXM, размер которого составляет около 780 МБ.
рекламаПод капотом смартфона тоже установлен чип Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Накопитель рассчитан на хранение 64-256 ГБ данных, а оперативной памяти может быть предусмотрено 6/8 ГБ в зависимости от модификации. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мАч.
Redmi K30 5G отличается дисплеем диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц. В его основе лежит матрица IPS формата Full HD+ с двумя отверстиями под камеру для селфи. Последняя представлена модулями на 20 Мп и 2 Мп. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила