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Компания Xiaomi начала рассылать стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 для смартфонов, которые продаются за пределами Китая. Глобальную прошивку получило три флагманских модели производителя, анонсированных в 2019 году.

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Если быть точнее, то обновление вышло на два смартфона, так как Xiaomi Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro – это один и тот же девайс. Под первым названием он продаётся в Европе, а под вторым – в Индии и ещё в нескольких странах Юго-Восточной Азии. Номер обновления – MIUI V12.0.1.0.QFKMIXM.

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Вне зависимости от региона продаж смартфон оборудован мобильным процессором Snapdragon 855, а вот объёмы памяти могут отличаться. Например, в России официально продаётся версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, в то время как в других странах можно найти модификации 6/64 ГБ и 8/256 ГБ.

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В Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) есть 6,39-дюймовая OLED-панель формата FHD+ с поддержкой HDR10 и встроенным дактилоскопом, 20-мегапиксельная выдвижная фронталка и основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 13 Мп. Ёмкость несъёмной батареи составляет 4000 мАч, а быстрая зарядка имеет мощность 27 Вт. Также отметим NFC и разъём для наушников.

Третий флагман, для которого стала доступна глобальная, а точнее европейская версия прошивки MIUI 12, называется Xiaomi Mi 9. Обновление проходит под номером MIUI V12.0.1.0QFAEUXM. Устройство представили в конце зимы прошлого года. Как и предыдущая модель, он получил 7-нанометровый чипсет Snapdragon 865. В зависимости от региона оперативной памяти может быть установлено 6/8 ГБ, а постоянной – 64/128/256 ГБ. В России официально представлены модификации 6/64 ГБ и 6/128 ГБ.

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Модель Mi 9 имеет 6,39-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронталку на 20 Мп. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, а аккумулятор имеет ёмкость 3300 мАч. Он поддерживает проводную зарядку и беспроводную мощностью 27 Вт и 20 Вт соответственно. На борту нашлось место для NFC, а вот разъём для наушников отсутствует.

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Все смартфоны, о которых шла речь в заметке, работают из коробки на базе операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Спустя несколько месяцев после премьеры они получили и Android 10, и MIUI 11. Скачать полную глобальную версию MIUI 12 вы можете по ссылкам в таблице. Размер архива составляет 2,4 ГБ вне зависимости от модели.

Апдейт также приходит и «по воздуху». Размер OTA-обновления составляет составляет 1,2 ГБ для Xiaomi Mi 9 и 1,1 ГБ для Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro. Скачать пока что можно только апдейт для модели Mi 9. Несмотря на то, что мы имеем дело со стабильной сборкой, рекомендуется перед установкой обновления сделать резервное копирование данных.