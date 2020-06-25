Xiaomi Mi 9T Pro больше не получает стабильную глобальную прошивку MIUI 12
Два дня назад мы писали о том, что компания Xiaomi приступала к распространению программного обеспечения MIUI 12 в Европе и мире для смартфонов Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro. Для первой модели уже была доступна ссылка на скачивание OTA-обновления, в то время как для двух других – на архив для установки через Recovery.
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Сегодня стало известно, что Xiaomi Mi 9T Pro больше не получает стабильную глобальную прошивку MIUI 12 в Европе. Об этом официально заявила китайская компания. Рассылка обновления в нашем регионе была отложена в связи с обнаруженными ошибками. Какие именно проблемы привели к тому, что апдейт был отсрочен, производитель не уточняет. Также нет информации и о том, когда продолжится распространение обновления.
Напомним, что Xiaomi Mi 9T Pro – флагман китайской компании 2019 года с 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 855 на борту. В Европе модель продаётся с 6 ГБ оперативной памяти 64/128 ГБ встроенной памяти в зависимости от комплектации. Рекомендованная цена составила 399/449 евро соответственно.
рекламаОчень часто в комментариях к анонсам смартфонов пользователи пишут о своём желании получить устройство без фронтальной камеры, т.к. они ею не пользуются. Mi 9T Pro всё же оснащён камерой для селфи, но она спрятана внутри корпуса. Поэтому она не будет мозолить глаза всем, кто не любит себя фотографировать. К слову, её разрешение составляет 20 Мп.
рекламаНа борту флагмана установлен аккумулятор на 4000 мАч с 27-ваттной проводной зарядкой. Дисплей построен на матрице Super AMOLED формата Full HD+ и имеет встроенный биометрический сканер. Диагональ – 6,39 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Из прочих параметров смартфона отметим чип NFC, гнездо для проводной гарнитуры, стекло Gorilla Glass 5 и порт USB-C.
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