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Сегодня мы писали, что Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 уже получили стабильную версию глобальной прошивки MIUI 12. Тем временем китайский производитель выпустил актуальную сборку MIUI 11 для нескольких смартфонов, которые продаются за пределами Китая.

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Прошивка MIUI 11 v2020.5.26 стала доступна сразу для трёх флагманских моделей текущего и прошлого годов. Это Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro и Mi 10. Ещё одна модель, которая получила свежую версию программного обеспечения, называется Xiaomi Mi Note 10 Pro. Она была представлена в конце прошлого года.

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Для моделей, выпускаемых под брендом Redmi, MIUI 11 v2020.5.26 тоже уже доступна. Так, прошивка вышла для прошлогоднего бестселлера Redmi Note 8 Pro и для недавней новинки Redmi Note 9, которая, к слову, сегодня получила китайскую версию.

Установить апдейт можно через стандартное меню «Обновление» в настройках того или иного смартфона. Ссылки для скачивания российской, европейской и глобальной прошивок указаны в таблице ниже. Перед обновлением смартфона не забудьте сделать резервное копирование данных. Напомним, что версия MIUI Global обновляется очень часто, в то время как апдейты MIUI Russia выходят редко.