6 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 11
Сегодня мы писали, что Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 уже получили стабильную версию глобальной прошивки MIUI 12. Тем временем китайский производитель выпустил актуальную сборку MIUI 11 для нескольких смартфонов, которые продаются за пределами Китая.
Прошивка MIUI 11 v2020.5.26 стала доступна сразу для трёх флагманских моделей текущего и прошлого годов. Это Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro и Mi 10. Ещё одна модель, которая получила свежую версию программного обеспечения, называется Xiaomi Mi Note 10 Pro. Она была представлена в конце прошлого года.
рекламаДля моделей, выпускаемых под брендом Redmi, MIUI 11 v2020.5.26 тоже уже доступна. Так, прошивка вышла для прошлогоднего бестселлера Redmi Note 8 Pro и для недавней новинки Redmi Note 9, которая, к слову, сегодня получила китайскую версию.
Установить апдейт можно через стандартное меню «Обновление» в настройках того или иного смартфона. Ссылки для скачивания российской, европейской и глобальной прошивок указаны в таблице ниже. Перед обновлением смартфона не забудьте сделать резервное копирование данных. Напомним, что версия MIUI Global обновляется очень часто, в то время как апдейты MIUI Russia выходят редко.
|
Скачать актуальную прошивку MIUI 11
|
№
|
Модель
|
Регион прошивки
|
Ссылка
|
1
|
Xiaomi Mi 9
|
Россия
|
2
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
Россия
|
3
|
Xiaomi Mi 10
|
Европа
|
4
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
Россия
|
5
|
Redmi Note 8 Pro
|
Глобальная версия
|
Россия
|
Европа
|
6
|
Redmi Note 9
|
Глобальная версия
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