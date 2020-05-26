Первые смартфоны Xiaomi получили глобальную стабильную прошивку MIUI 12 раньше срока
Компания Xiaomi в конце апреля в Китае анонсировала доступный камерофон Mi 10 Youth Edition, вместе с которым состоялась премьера фирменной оболочки MIUI 12. В мае было запущено открытое бета-тестирование программного обеспечения на территории Поднебесной. 19 мая производитель представил глобальную версию прошивки, объявив, что смартфоны будут обновляться в два этапа. На первой стадии MIUI 12 Global станет доступна для Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, их Pro-версий и для Xiaomi Mi 9, а случится это должно было в конце июня. Однако, первые две модели получили стабильную прошивку на месяц раньше.
Для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 программное обеспечение построено на базе операционной системы Android 10. Оно проходит под номером MIUI 12.0.0.11.QFJMIXM. Апдейт приносит все основные фишки новой оболочки во главе с обновлённым графическим интерфейсом.
рекламаДля пользователей смартфонов на базе прошивки MIUI 11.0.5.0 предусмотрено OTA-обновление, размер которого составляет примерно 650 МБ. Скачать можно по этой ссылке. Также установить MIUI 12 можно через встроенный Recovery. Для этого нужно загрузить прошивку, скопировать её на телефон и в разделе «Обновление системы» выбрать соответствующий файл. Перед установкой обновления рекомендуется сделать резервное копирование данных и убедиться, что аккумулятор смартфона заряжен как минимум до 50%.
Напомним, что Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 – это одна и та же модель, но для разных регионов. Под первым названием смартфон продаётся во всём мире, а под вторым – в Китае и Индии. Он оснащён мобильным процессором Snapdragon 730 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель характеризуется вместимостью 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от конфигурации. Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч.
рекламаГлавная фишка Mi 9T/Redmi K20 – выдвижная 20-мегапиксельная фронталка. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Телеобъектив на 8 Мп обзавёлся 2-кратным оптическим увеличением. На лицевой стороне установлена матрица OLED формата Full HD+ с интегрированным дактилоскопическим сенсором. Диагональ экрана составляет 6,39 ГБ. Из прочего отметим поддержку HDR, стекло Gorilla Glass 5, NFC, поддержку 18-ваттной проводной зарядки и разъём для наушников.
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