Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Китайская версия Xiaomi Redmi Note 9 оказалась на 100 евро дешевле глобальной и получила больше памяти

для раздела Блоги
+
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi в конце апреля представила смартфон Redmi Note 9. Он доступен с начала мая на международном рынке. Цена модификаций 3/64 ГБ и 4/128 ГБ составила 200 долларов и 250 долларов соответственно. Сегодня модель вышла в Китае, а это означает, что уже совсем скоро будет доступна на AliExpress. Отметим, что китайская версия Redmi Note 9 называется Redmi 10X 4G.

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Сегодня мы уже писали о смартфонах Redmi 10X и 10X Pro на базе 7-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 820. Обе модели поддерживают мобильные сети пятого поколения. Redmi 10X 4G тоже оснащён однокристальной системой MediaTek, но более скромной Helio G85 и без поддержки 5G. Мобильный процессор выполняется по 12-нанометровой технологии и имеет частоту 2,0 ГГц.

реклама

Китайская версия Xiaomi Redmi Note 9 получила 128 ГБ встроенной памяти вне зависимости от комплектации, а оперативной памяти на борту предусмотрено 4 ГБ или 6 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составила 5020 мАч, а мощность проводной зарядки – 18 Вт. Корпус имеет защиту от брызг. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 13 Мп. Дисплей IPS формата Full HD+ характеризуется диагональю 6,53 дюйма.

Глобальная версия смартфона имеет чип NFC. Есть ли он на борту китайского варианта – не уточняется. Но его наличие будет весьма странным, поскольку в Redmi 10X, который стоит примерно вдвое дороже в топовой модификации, NFC отсутствует. Из того, что точно есть на борту новинки, отметим разъём для наушников. GPS, Bluetooth, Wi-Fi, порт USB-C, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и слот для установки карты microSD. Программной основой выступает прошивка MIUI 11, основанная на операционной системе Android 10.

реклама

Redmi 10X 4G уже доступен для покупки в отличие от других новинок, которые поступят в продажу в начале лета. Стоимость смартфона в модификации с 4 ГБ оперативной памяти составила 140 долларов. Версия с 6 ГБ ОЗУ оценена китайской компанией в 170 долларов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
95
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
12
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
28
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
112
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
9
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
126
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 112
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 95

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

13 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11
13
Новая технология трассировки лучей от NVIDIA – ReSTIR оказалась до 60 раз быстрее всех существующих алгоритмов
43
Xiaomi Redmi Note 9S упал в цене до минимальной отметки с начала продаж – стоимость снизилась на 100 долларов
3
5 смартфонов Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
2
Бюджетный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600XT получит разгон до 4.7 ГГц, что позволит ему обойти более дорогие процессоры Intel Core i5
56
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
132
Ведьмак 3 получил масштабную визуальную модификацию, которая отличается высоким реализмом и правильной цветовой гаммой
26
Разработчик движка Unreal Engine 5 раскритиковал SSD в приставке PlayStation 5, но похвалил операционную систему
31
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
221
Ведьмак 3: Дикая Охота получит крупное обновление текстур в новой версии Witcher III HD Reworked Project
9
Эксперты Gecid выяснили, можно ли поиграть в World of Tanks, Overwatch и PUBG на старом офисном процессоре
43
Xiaomi Black Shark 2 упал в цене на 200 долларов – минимальная стоимость с начала продаж
2
Жидкий металл под крышкой Intel Core i9-10900K позволил выиграть до 8 градусов
140
Intel i5-10400 оказался не лучшим выбором по мнению экспертов Gamers Nexus - большое тестирование нового процессора и сравнение с Ryzen 3300X, 3600 и Core i5-10600K
60
Xiaomi представила 32” телевизор Mi TV Pro по цене 125 долларов
1
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
199
MacBook Pro опустился до цены в 1 200 долларов со скидкой в 300 долларов
6
AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
105
Biostar раскрыла имена и базовые частоты семи будущих APU AMD Ryzen
21
AMD предлагает забыть про видеокарты, оснащённые 4 Гбайт памяти
31

Популярные статьи

Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
52
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
128
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
28
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
95
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
47
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
12

Сейчас обсуждают

Женя Pulsedriver
14:19
с таким процом можно и поиграться
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Семён Чепурнов
14:19
EMUI 12!!! *facepalm* Это не Huawei или Honor, ребята...Оболочка у Xiaomi называется MIUI...
Xiaomi Redmi Note 9S упал в цене до минимальной отметки с начала продаж – стоимость снизилась на 100 долларов
EpicIvan
14:19
У меня двухфактоная аутентификация отключена, но игру я и так получил бесплатно)))
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
Goginator
14:19
странно , а синяя секта говорит что интел как раз наоборот , если купил его за 500$ 10 лет назад , то и сейчас ты его продашь за 500$
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
Елисей Творимиров
14:19
И без скрина переписки.)
Стал известен список материнских плат X470 и B450, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3)
Женя Pulsedriver
14:18
мать надо было брать b450.не стоит эканомить на матери и блоки питания
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Goginator
14:17
но хоть не скрывает.
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
Bare_Metal
14:17
"В «веб-эксперте» процессор AMD отстает от обоих конкурентов, хотя очевидно, что с точки зрения работы браузера никаких проблем еще долго не будет ни c одним из участвующих CPU." На графике написано ...
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Алексей Власов
14:17
10400 хороший проц для игр, это я не оспариваю, но, есть существенное но, а именно, это стоимость платформы в целом, матплаты на z490 дорогие и врядли существенно подешевеют, ну а с дешовыми матплатам...
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Денис Евдокимов
14:16
Раньше признаком долбоёба был значок одноклассников, теперь им стал значок вк
AMD предлагает забыть про видеокарты, оснащённые 4 Гбайт памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем