Китайская версия Xiaomi Redmi Note 9 оказалась на 100 евро дешевле глобальной и получила больше памяти
Компания Xiaomi в конце апреля представила смартфон Redmi Note 9. Он доступен с начала мая на международном рынке. Цена модификаций 3/64 ГБ и 4/128 ГБ составила 200 долларов и 250 долларов соответственно. Сегодня модель вышла в Китае, а это означает, что уже совсем скоро будет доступна на AliExpress. Отметим, что китайская версия Redmi Note 9 называется Redmi 10X 4G.
Сегодня мы уже писали о смартфонах Redmi 10X и 10X Pro на базе 7-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 820. Обе модели поддерживают мобильные сети пятого поколения. Redmi 10X 4G тоже оснащён однокристальной системой MediaTek, но более скромной Helio G85 и без поддержки 5G. Мобильный процессор выполняется по 12-нанометровой технологии и имеет частоту 2,0 ГГц.
рекламаКитайская версия Xiaomi Redmi Note 9 получила 128 ГБ встроенной памяти вне зависимости от комплектации, а оперативной памяти на борту предусмотрено 4 ГБ или 6 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составила 5020 мАч, а мощность проводной зарядки – 18 Вт. Корпус имеет защиту от брызг. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 13 Мп. Дисплей IPS формата Full HD+ характеризуется диагональю 6,53 дюйма.
Глобальная версия смартфона имеет чип NFC. Есть ли он на борту китайского варианта – не уточняется. Но его наличие будет весьма странным, поскольку в Redmi 10X, который стоит примерно вдвое дороже в топовой модификации, NFC отсутствует. Из того, что точно есть на борту новинки, отметим разъём для наушников. GPS, Bluetooth, Wi-Fi, порт USB-C, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и слот для установки карты microSD. Программной основой выступает прошивка MIUI 11, основанная на операционной системе Android 10.
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Redmi 10X 4G уже доступен для покупки в отличие от других новинок, которые поступят в продажу в начале лета. Стоимость смартфона в модификации с 4 ГБ оперативной памяти составила 140 долларов. Версия с 6 ГБ ОЗУ оценена китайской компанией в 170 долларов.
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