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Компания Xiaomi продолжает тестировать прошивку MIUI 12, параллельно откладывая обновления для нескольких смартфонов из-за возникновения проблем. Сейчас последней является бета-версия MIUI 12 от 14 мая 2020 года (20.5.14). Она стала доступна для 11 моделей китайского производителя.

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MIUI 12 Beta нужно устанавливать вручную через Team Win Recovery Project, разблокировав предварительно загрузчик. Последняя на момент написания заметки бета-версия программного обеспечения доступна сразу для трёх моделей, анонсированных в 2017 году. Это Xiaomi Mi 6, Mi Note 3 и Mi MIX второго поколения.

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Также MIUI 12 20.5.14 можно установить на Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 6X, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, представленные в 2018 году, и на Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Redmi K30 5G, Mi CC9 Pro 5G, Redmi K30 4G, премьера которых состоялась во второй половине 2019 года.

Перед установкой MIUI 12 Beta рекомендуется сделать резервное копирование данных. Ссылки на скачивание прошивки для всех перечисленных выше смартфонов вы найдёте в таблице ниже. После нажатия на кнопку загрузить скачивание начнётся автоматически. В завершение напомним, что в следующем месяце компания начнёт распространять стабильную версию прошивку, а 19 мая состоится анонс MIUI 12 Global.