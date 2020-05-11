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DxOMark, несмотря на пандемию и карантин, продолжает тестировать камеры современных смартфонов. Последней на момент написания заметки статьёй является обзор основной камеры Samsung Galaxy S20+. Флагман был анонсирован три месяца назад.

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Модель комплектуется четырёхмодульной камерой, которая включает сенсор ToF на 0,3 Мп со светосилой f/1 для анализа глубины резкости. Главный модуль имеет разрешение 12 Мп. В его основе лежит матрица формата 1/1,76”. Светосила – f/1,78. Эквивалент фокусного расстояния 26 мм. Ещё имеет телеобъектив с рекордным разрешением – 64 Мп. В его основе лежит сенсор типа 1/1,72”.

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Разрешение широкоугольного модуля составляет 12 Мп. Угол обзора – 13 мм. В смартфоне есть оптическая стабилизация изображения и поддержка записи видео в формате 8K UHD с частотой 24 к/сек. Специалисты DxOMark протестировали видеосъёмку при 2160p с частотой 30 к/сек.

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За фотовозможности Samsung Galaxy S20+ получил 127 пунктов. В 100 баллов оценили работу автофокусировки, а экспозицию – в 97 баллов. Из положительного отмечают широкий динамический диапазон, детализацию, экспозицию при нехватке света и широкоугольную камеру. Из минусов выделим нехватку детализации при съёмке с зумом и нехватку насыщенности при использовании вспышки.

За запись видео флагман компании из Южной Кореи получил 100 пунктов. Здесь тоже к сильным сторонам относят автофокусировку и экспозицию. Также в плюсах – текстуры и цветопередача. К недостаткам причислили узкий динамический диапазон, шумы при нехватке освещения и не лучшую работы оптической стабилизации изображения.

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Общий балл смартфона – 118. Такой результат позволил Samsung Galaxy S20+ войти в топ-10 рейтинга DxOMark, заняв последнее место. Отметим, что модель смогла обойти флагманы прошлого года Samsung Galaxy Note10+ и Galaxy Note10+ 5G. Кроме того, смартфон оказался выше, чем iPhone 11 Pro Max.