Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MindFactory: видеокарты Turing были вдвое популярнее, чем Navi в первом квартале 2020 года

для раздела Блоги
+
2080 Ti - цена упала на порядок
-11 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ресурс 3DCenter проанализировал продажи известного немецкого магазина MindFactory в первом квартале 2020 года в сегменте графических ускорителей. Аналитики представили информацию о структуре реализации, выручке, а также назвали наиболее популярные видеокарты первых трёх месяцев нового года.

реклама

Итак, в первом квартале NVIDIA заняла 58,3% рынка, в то время как на долю компании AMD пришлось соответственно 41,7%. В плане выручки «зелёный» гигант показал себя куда лучше – 67,6% против 32,4%. Самыми популярными видеокартами были представительницы поколения Turing. Почти каждый второй (49,2%) из проданных ускорителей принадлежал к данному семейству. Среди решений AMD наибольшей популярностью пользовались графические адаптеры Navi (24,6%). Также отметим, что сравнительно большую часть рынка заняли видеокарты Polaris (16%).

реклама

Всего за три месяца было реализовано 48 235 моделей. Общий объём продаж в январе составил 18 335 единиц. На долю NVIDIA пришлось 57,32% рынка. В феврале покупатели вели себя немного скромнее, вследствие чего продажи сократились более чем на четверть, составив 13 660 единиц. В последнем месяце зимы доля NVIDIA была равна 60,14%. Первый месяц весны закончился тем, что объём реализации увеличился на 18,89%, а AMD отвоевала пару процентов у конкурента. Доля «красной» компании составила 42,06%.

реклама

В плане дохода в каждом из трёх месяцев первого квартала у компании NVIDIA преимущество было более чем двукратным. Суммарная выручка в январе составила 6,67 млн евро – 2,18 млн евро у AMD и 4,49 млн евро у NVIDIA. В феврале доход AMD упал до 1,56 млн евро, тогда как NVIDIA получила 3,5 млн евро. В марте показатели вернулись практически к январскому уровню – 2,15 млн евро у AMD, 4,31 млн евро у NVIDIA и 6,46 млн евро в сумме.

реклама

Самой популярной видеокартой в первого квартале стала GeForce RTX 2070 SUPER стоимостью 546 евро. Она разошлась тиражом 8315 штук. На втором месте по объёму реализации расположилась Radeon RX 5700 XT за 422 евро (6825 штук).

реклама


Кроме того, магазин продал 3300 штук Radeon 5700 (335 евро), 3295 штук GeForce RTX 2060 SUPER (417 евро), 3105 штук GeForce GTX 1660 SUPER (249 евро) и 3060 штук Radeon RX570 (142 евро). На флагманские Radeon VII за 575 евро, GeForce RTX 2080 SUPER за 777 евро и GeForce RTX 2080 Ti за 1236 евро нашлось 390, 2295 и 1365 покупателей соответственно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
35
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
51
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
50
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
38
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
55

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 174
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Включаем трассировку лучей на любой видеокарте в любой игре – простая методика для новичков от Нardwaretimes
79
Radeon HD 7970 при помощи очень холодной воды обновил рекорд 3DMark Sky Diver
4
Энтузиаст установил на Skyrim более 500 модификаций, добавив в культовую игру трассировку лучей и 4К-графику нового поколения
15
Новые подробности о Grand Theft Auto 6 – огромная карта с открытым игровым миром и другие детали
23
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER оказалась на 6-9% производительнее в играх, чем AMD Radeon RX 5700 XT в новом крупном тестировании TechSpot
60
Раскрыта масштабная мошенническая схема продажи поддельных процессоров – «пустышек» на AliExpress
6
Геймер потратил 15 тысяч долларов на лутбоксы, после чего попал в психиатрическую больницу
34
Wargaming начинает праздновать 10-летие World of Tanks и даже временно вернёт в игру общий чат
41
Топовая материнская плата MSI на базе чипсета Intel Z490 стоимостью более 950 евро красуется на фото
14
AMD обновила свой Ryzen 3 1200 и перевела его на 12-нм Zen +
13
Бюджетный процессор AMD Ryzen 3 1200 получил бесплатное обновление до новой архитектуры с сохранением цены
8
Появился новый намёк на то, что в состав ремастера Crysis также входит Crysis Warhead
12
Названы несколько интересных и загадочных мест, которые разрабатывались, но так и не появились в Ведьмак 3
2
Энтузиаст поставил на Fallout 4 более 100 различных модов – графика теперь поистине восхищает
20
Изучаем бессмысленность водяного охлаждения на примере видеокарты EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid в тестировании от Тomshardware
13
Накопительное обновление Windows 10 KB4549951 принесло пользователям массу различных проблем
42
Intel Core i7-10700KF продемонстрировал свои возможности в Geekbench 4 — соперничать с AMD Ryzen 7 3800X новинка пока не может
22
Чеки с компенсацией за покупку AMD FX начали поступать к американским клиентам компании
30
Энтузиаст показал, как значительно улучшить графику в TES: Online, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Ведьмак 3 и других играх без видеокарты с RTX
24
Процессоры Intel Core i7-10700K и Core i5-10600K станут лучшим выбором для геймеров – эксперты Wccftech
44

Популярные статьи

Мой список провальных видеокарт всех времен и народов
139
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
184
Windows 10 1607 LTSB против Windows 7 в синтетике и играх
79
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
35
MSI GTX 560, 1024Mb и DeepCool V6000 или удачная покупка
22
Выбор оптимального Full HD монитора под железо ПК. Весна 2020
53
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
23
Превращаем R9 290x от Sapphire в модель от MSI (нет)
18
«Индекс самоизоляции» Яндекса – куда ведут благие намерения
41

Сейчас обсуждают

Alexanbar
19:09
что такого замечательного появилось в 10ке? двухцветный плоский интерфейс, запутанная система настроек, чудовищно неудобная кнопка пуск жуткое пожирание ресурсов
Накопительное обновление Windows 10 KB4549951 принесло пользователям массу различных проблем
Алексей Степаньков
19:08
Бесполезная технология, ибо человеческий глаз не видит больше 12мп и 24к/c 😉
Samsung работает над сенсором камер 600 Мп, что превышает возможности человеческого глаза
Тролль Толстый
19:05
где обещанный еще в феврале 980pro ?
Samsung разрабатывает первый чип флеш-памяти NAND из 160 слоёв
E1nher1
19:03
А на 2700 будут стабильные 60 весь некстген. В 1600 я не верю. Это будет как i3 6100
AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X
Leshiy2371
19:02
И чё ? СО Direct CU II (Asus Strix) имеет продольное расположение ребер радиатора,отличие только в одном - у 290-й 5 ТТ,а у 970-й - 3ТТ(и это при том,что 970-я может выделять до 225Вт тепла влегкую,но...
Превращаем R9 290x от Sapphire в модель от MSI (нет)
Алексей Степаньков
19:02
В Apex Legends тоже бывают интересные ивенты, вот только редко.
Call of Duty: Modern Warzone будет радовать своих игроков регулярными ивентами
Kasyan
19:02
Можно с натягом и на 1600 AF пересидеть, если играть в 30 фпс!
AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X
Kasyan
19:01
АМД не благотворительная организация и тоже хочет зарабатывать!
AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X
E1nher1
19:00
Ну, даже на 2700 можно будет весь некстген пересидеть.
AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X
E1nher1
19:00
Все равно даже 1700 в разгоне, даже 2700 в стоке будут как процы в консольках выдавать. Планирую покупать зен 3 только в очень затяжном кризисе. А так, нет, 2700 - первый и последний мой проц на ам4...
AMD официально анонсировала чипсет B550 и запустила производство процессоров Ryzen 3 3300X и 3100X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем