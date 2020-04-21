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Ресурс 3DCenter проанализировал продажи известного немецкого магазина MindFactory в первом квартале 2020 года в сегменте графических ускорителей. Аналитики представили информацию о структуре реализации, выручке, а также назвали наиболее популярные видеокарты первых трёх месяцев нового года.

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Итак, в первом квартале NVIDIA заняла 58,3% рынка, в то время как на долю компании AMD пришлось соответственно 41,7%. В плане выручки «зелёный» гигант показал себя куда лучше – 67,6% против 32,4%. Самыми популярными видеокартами были представительницы поколения Turing. Почти каждый второй (49,2%) из проданных ускорителей принадлежал к данному семейству. Среди решений AMD наибольшей популярностью пользовались графические адаптеры Navi (24,6%). Также отметим, что сравнительно большую часть рынка заняли видеокарты Polaris (16%).

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Всего за три месяца было реализовано 48 235 моделей. Общий объём продаж в январе составил 18 335 единиц. На долю NVIDIA пришлось 57,32% рынка. В феврале покупатели вели себя немного скромнее, вследствие чего продажи сократились более чем на четверть, составив 13 660 единиц. В последнем месяце зимы доля NVIDIA была равна 60,14%. Первый месяц весны закончился тем, что объём реализации увеличился на 18,89%, а AMD отвоевала пару процентов у конкурента. Доля «красной» компании составила 42,06%.

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В плане дохода в каждом из трёх месяцев первого квартала у компании NVIDIA преимущество было более чем двукратным. Суммарная выручка в январе составила 6,67 млн евро – 2,18 млн евро у AMD и 4,49 млн евро у NVIDIA. В феврале доход AMD упал до 1,56 млн евро, тогда как NVIDIA получила 3,5 млн евро. В марте показатели вернулись практически к январскому уровню – 2,15 млн евро у AMD, 4,31 млн евро у NVIDIA и 6,46 млн евро в сумме.

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Самой популярной видеокартой в первого квартале стала GeForce RTX 2070 SUPER стоимостью 546 евро. Она разошлась тиражом 8315 штук. На втором месте по объёму реализации расположилась Radeon RX 5700 XT за 422 евро (6825 штук).

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Кроме того, магазин продал 3300 штук Radeon 5700 (335 евро), 3295 штук GeForce RTX 2060 SUPER (417 евро), 3105 штук GeForce GTX 1660 SUPER (249 евро) и 3060 штук Radeon RX570 (142 евро). На флагманские Radeon VII за 575 евро, GeForce RTX 2080 SUPER за 777 евро и GeForce RTX 2080 Ti за 1236 евро нашлось 390, 2295 и 1365 покупателей соответственно.