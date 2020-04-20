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Китайский технологический гигант Xiaomi презентовал новый монитор. Новинка стала третьей моделью в рамках линейки Mi Display, которая дебютировала несколько месяцев назад. Устройство называется Xiaomi Mi Display A1.

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Монитор оборудован жидкокристаллической панелью Full HD. Она имеет размер 23,8 дюйма по диагонали. Матрица, которая выполняется по технологии IPS, характеризуется частотой 60 Гц, временем отклика 6 мс и яркостью 250 нит. Углы обзора по вертикали и горизонтали в мониторе составили стандартные 178 градусов, в то время как коэффициент контрастности равен 1000 к 1.

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Новинка отличается тонкими дисплейными рамками, на которых акцентирует внимание производитель. По словам китайских разработчиков, отступы со всех сторон от экрана стали ещё тоньше, чем в первом 23,8-дюймовом мониторе Xiaomi, который был анонсирован осенью прошлого года.

Также компания отмечает, что Mi Display A1 спроектирован таким образом, чтобы обеспечить возможность объединения трёх устройств в рамках одной системы. Подключение к персональным компьютерам выполняется через HDMI. Версию данного разъёма, а также наличие других портов производитель не уточняет.

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Монитор уже поступил в продажу на китайском рынке. Стоимость Xiaomi Mi Display 1A составила 699 юаней или примерно 100 долларов.