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Honor 30 Pro Plus прошёл тест на производительность в Geekbench

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Компания Honor через два дня, 15 апреля, в Китае представит флагманское семейство Honor 30. Изначально предполагалось, что в него будет входить две модели: обычная и версия Pro. Причём обеим ранее приписывали мобильный процессор Kirin 990. Как стало известно, Honor 30 получит более скромный чип Kirin 985, премьере которого ещё предстоит состояться. Вероятно, это произойдёт в один день с презентацией смартфона.

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Kirin 990 будет установлен под капотом двух моделей. Это Honor 30 Pro и Honor 30 Pro Plus. Как видим, нейминг китайский производитель решил позаимствовать у компании Huawei, которая в прошлом месяце представила флагманы P40, P40 Pro и P40 Pro Plus.

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Honor 30 Pro Plus будет самой старшей из трёх новинок, но большинство технических параметров смартфона пока что остаются покрыты мраком тайны. Известно, что флагману достанется 8 ГБ оперативной памяти. Именно в такой конфигурации модель прошла тест на производительность в Geekbench. Результат в однопоточном режиме составил почти 3900 «попугаев», а в многопоточном программное обеспечение присудило будущей новинке без малого 12 800 «попугаев».

Также есть информация о поддержке беспроводной зарядки и наличии перископного телеобъектива с 5-кратным оптическим масштабированием в основной камере. Из коробки Honor 30 Pro Plus будет работать с предустановленными сервисами Huawei Mobile Services в составе прошивки Magic UI 3.1 на базе операционной системы Android 10.

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Напомним, что в конце марта была анонсирована среднеуровневая модель Honor 30S, которая за 1 секунду продаж принесла доход в размере 14,5 млн долларов. Она открыла 30-ю серию и первой среди смартфонов Honor/Huawei получила 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 820 5G. В рамках линейки в этом году также ожидаются версия Lite, она же Youth Edition, и Honor 30i.

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