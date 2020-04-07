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Honor 30S принёс 14,5 млн долларов за 1 секунд продаж

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Неделю назад был анонсирован смартфон Honor 30S. Модель получила 8 ГБ оперативной памяти. В зависимости от конфигурации интегрированный накопитель имеет вместимость 128 ГБ или 256 ГБ. Стоимость смартфона составила 340 долларов или 380 долларов соответственно. Сегодня, 7 апреля, новинка появилась в продаже на рынке Поднебесной и оказалась весьма популярной.

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Honor 30S пользовался большим спросом на многих торговых площадках, включая JD, где он стал самым популярным товаром. Китайская компания заявила, что лишь за 1 секунду доход от продаж составил свыше 100 млн юаней или 14,5 млн долларов. Производитель не отмечает, сколько всего смартфонов ему удалось реализовать в первый день. Но воспользовавшись калькулятором, можно определить, что это число находится в диапазоне от 38 000 до 43 000 единиц.

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Напомним, что Honor 30S – это первый в мире смартфон с 7-нм чипом Kirin 820 5G под капотом. Модель получила дисплей LCD формата Full HD+ диагональю 6,5 дюйма с отверстием для 16-мегапиксельной фронталки. Основная камера объединяет главный модуль на 64 Мп, широкоугольный на 8 Мп, портретную матрицу и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом.

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Подсистема питания представлена аккумулятором на 4000 мАч. В арсенал смартфона вошли NFC, BT 5.1, GPS и Wi-Fi. Работает модель под управлением прошивки Magic UI 3.1, основанной на программном обеспечении Android 10. Продаётся новинка с предустановленными сервисами Huawei Mobile Services, а для бесконтактной оплаты предусмотрена технология Huawei Pay.

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