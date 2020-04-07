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Honor 30 и Honor 30 Pro: характеристики и дата выхода

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Китайская компания Honor примерно полтора месяца назад анонсировала в Европе флагманский смартфон View 30 Pro и бюджетник 9X Pro, а на прошлой неделе в Китае состоялась премьера модели среднего уровня Honor 30S. На днях производитель объявил дату выхода флагманов семейства Honor 30, а сегодня в Сети появились технические характеристики будущих новинок.

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Honor 30 и Honor 30 Pro были замечены в базе данных китайского регулятора TENAA. Как и в текущем поколении, между старшей и младшей версиями мы увидим немало общего. Оба смартфона получат 6,57-дюймовый дисплей формата Full HD+. В этом году компания использует панель OLED вместо LCD.

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Флагманы будут построены на базе 7-нанометрового процессора Kirin 990 с интегрированным модемом Balong 5000 для поддержки 5G, хотя были слухи о новой однокристальной системе Kirin 985. Последняя может появиться в середине апреля в Huawei nova 7. Honor 30 и версия Pro будут оборудованы 32-мегапиксельной фронтальной камерой и получат аккумуляторную батарею ёмкостью 3900 мАч с поддержкой быстрой зарядки по проводу.

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В Honor 30 Pro основная камера будет построена на базе трёх модулей разрешением 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп и сенсора ToF. 8-мегапиксельный перископный телеобъектив сможет обеспечить 5-кратный зум без потери качества. В Honor 30 вместо сенсора Sony IMX700 на 50 Мп, который дебютировал в Huawei P40 Pro, будет задействован 40-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX600, как в Huawei P30 Pro. Телефотомодуль обойдётся без перископной конструкции, а кратность зума уменьшится до 3x.

Ещё одним отличием станет объём оперативной памяти. В стандартном издании ОЗУ будет предусмотрено 8 ГБ, а в продвинутой версии – 8 ГБ или 12 ГБ. В зависимости от комплектации вместимость встроенного накопителя в каждом смартфоне будет составлять 128 ГБ или 256 ГБ.

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Презентация Honor 30 и Honor 30 Pro запланирована на 15 апреля текущего года. Стоимость смартфонов пока что не уточняется. Отметим, что в этот же день ожидается премьера флагманов Meizu 17 и Meizu 17 Pro, а за сутки до этого компания OnePlus анонсирует свои смартфоны нового поколения.

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В завершение добавим, что семейство Honor 30 заменит на рынке модели серии Honor 20. Они были представлены в середине мая прошлого года. Разница между двумя флагманами заключается в том, что старшая версия получила аккумулятор ёмкостью 4000 мАч вместо 3750 мАч, 8-мегапиксельный телефотомодуль с 3-кратным зумом вместо сенсора на 2 Мп и модификацию 8/256 ГБ.

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