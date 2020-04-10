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Вчера за несколько часов до начала конференции ОПЕК+ стоимость нефти поднималась, и цена на североморскую смесь Brent превысила отметку 34 долларов. Несмотря на то, что к вечеру начала появляться информация о согласовании условий сокращения добычи сырья, к закрытию торгов чёрное золото эталонных марок вновь подешевело.

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В частности, котировки на нефть Brent опустились на 1,36 доллара (4,14%) до отметки 31,48 доллара за баррель. В то же время техасское сырьё WTI подешевело на 2,33 доллара. Его цена к закрытию торгов составила 22,76 доллара за баррель. Сейчас рынок берёт небольшую паузу в связи с пасхальными выходными на Западе.

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Напомним, что в ходе 11-часового совещания министров ОПЕК+, в котором также принимали участие несколько других стран, было принято решение уменьшить добычу нефти от 11 млн для Москвы и Эр-Рияда и от уровня октября 2018 года для остальных стран. Сокращение пройдёт в три этапа: на 23% в мае и июне 2020 года, на 18% в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года и на 14% с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Несмотря на то, что нефть подешевела, российский рубль отреагировал на соглашение между Саудовской Аравией и Россией скачком. Так, к закрытию торгов на Московской бирже курс доллара опустился до 72,74 рубля, а европейская валюта подешевела до 80,59 рубля. При этом на пятничных торгах курс доллара и евро составил 74,07 рубля и 81,12 рубля соответственно.