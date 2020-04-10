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Вчера во второй половине дня началось заседание министров ОПЕК+, на котором обсуждалось сокращение суточной добычи нефти. В ходе совещания, которое продлилось в течение 11 часов, практически все стороны согласовали условия урезания добычи чёрного золота. Не удалось найти общий язык лишь с Мексикой, которая не захотела сокращать добычу на 0,4 млн баррелей в мае-июне и не согласилась на трёхэтапную квоту в целом.

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Министр энергетики Росио Нале сообщил, что Мексика готова добывать на 0,1 млн баррелей в сутки меньше по сравнению с мартовскими объёмами, которые составляли 1,781 млн баррелей. В то же время ОПЕК+ предлагала урезать добычу на 0,4 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2018 года – 2,017 млн баррелей. Как видим, Мексика не захотела повысить сокращение добычи чёрного золота на 64 000 баррелей по сравнению с предложенным ОПЕК+ объёмом.

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Теперь что касается новой сделки в целом. Уменьшение нефтедобычи будет проходить в три этапа. Первый начинается уже в мае. До конца июня производственные обязательства стран ОПЕК составили 6,085 млн баррелей в сутки. Остальные страны обязаны сократить добычу на 3,915 млн баррелей. Как и планировалась изначально, суммарно суточный объём нефтедобычи в мае и июне этого года будет уменьшен на 10 млн баррелей.

До конца 2020 года общие обязательства всех стран составят 8 млн баррелей, что равно 18% от показателей октября 2018 года, от которых было принято решение вести отсчёт для всех стран, кроме Саудовской Аравии и РФ. Для Москвы и Эр-Рияда базовым уровнем было принято решение установить 11 млн баррелей. Наконец, третий этап начнётся в январе следующего года и завершится в апреле 2022 года. В течение этого времени добыча нефти будет сокращена на 6 млн баррелей в сутки, т.е. на 14% по сравнению с базовым уровнем.

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Согласно новому договору, Саудовская Аравия и Россия смогут рассчитывать на добычу максимум 8,5 млн баррелей нефти в сутки с начала мая по конец июня этого года. На втором этапе уровень увеличится до 9,02 млн баррелей, а на третьем – ещё на 0,44 млн баррелей. Следующая встреча министров ОПЕК+ запланирована на 10 июня этого года. Она тоже будет проходить онлайн. На декабрь 2021 года намечена конференция, на которой речь пойдёт о новой сделке. Что касается Мексики, её позиция будет обсуждаться сегодня, 10 апреля, на саммите стран «Большой двадцатки».