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Саммит министров ОПЕК+ длится уже несколько часов. В конференции также принимают участие Тринидад и Тобаго, Аргентина, Египет и Индонезия, которые не входят в ОПЕК+. В ближе к вечеру известные зарубежные издания начали сообщать о том, что стороны смогли договориться о сокращении объёмов суточной добычи нефти.

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В частности, BNN Bloomberg написало, что основные игроки согласились на суммарное сокращение добычи чёрного золота на 10 млн баррелей в сутки. Кроме того, ОПЕК+ ожидает, что ещё на 5 млн баррелей смогут снизить суточную добычу страны «Большой двадцатки». В то же время The Wall Street Journal и Reuters сообщили о том, что Москва и Эр-Рияд смогли найти точки соприкосновения в отношении нового договора и сгладить ключевые расхождения во взглядах по этому вопросу.

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Кроме того, в The Wall Street Journal отмечается, что ОПЕК+ и другие страны намерены обсудить возможность сокращения добычи сырья на 20 млн баррелей в сутки суммарно. По данным WSJ, Россия готова снизить объёмы на 2 млн баррелей, а Саудовская Аравия – на 4 млн. Для них это означает снижение практически на четверть от их уровня добычи.

Также издание РИА Новости со ссылкой на собственного источника в одной из делегаций сообщило, что переговоры «идут очень даже хорошо». По данным информатора, в случае отсутствия непредвиденных разногласий в ближайшее время мы получим новый договор.