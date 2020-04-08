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Компания Huawei в конце марта представила в Европе флагманские смартфоны семейства Huawei P40. В отличие от предыдущих четырёх лет в этот раз производитель выпустил не две, а три модели. К стандартному изданию и версии Pro прибавилась модификация Pro Plus. Сегодня, 8 апреля, производитель объявил китайские цены на новинки, которые оказались заметно ниже европейских. Поэтому любители заказывать смартфоны на AliExpress могут ликовать.

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Итак, в Европе уже доступны для заказа Huawei P40 и P40 Pro. Обе модели несут на борту 8 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ и 256 Гб соответственно. Старшая модель в Старом Свете стоит 999 евро, а младшая – 799 евро.

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В Китае Huawei P40 в модификации 8/128 ГБ обойдётся в 585 евро, т.е. на 214 евро дешевле, чем в Европе. Помимо этой конфигурации на рынке Поднебесной также будут доступны версии 6/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 545 евро и 650 евро соответственно.

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Huawei P40 Pro в модификации 8/128 ГБ компания оценила в 780 евро. За накопитель удвоенной вместимости доплатить нужно ещё 65 евро. Таким образом, китайский вариант флагмана оказался дешевле европейского примерно на 155 евро. В 900 евро обойдётся специальное издание Gift Box Special Edition. Судя по названию, оно будет поставляться с каким-то подарком, но деталей пока нет. Также покупатели смогут приобрести смартфон в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ энергонезависимой памяти. Стоимость составила 960 евро.

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