Китайские флагманы Huawei P40 оказались на 150-250 евро дешевле европейских
Компания Huawei в конце марта представила в Европе флагманские смартфоны семейства Huawei P40. В отличие от предыдущих четырёх лет в этот раз производитель выпустил не две, а три модели. К стандартному изданию и версии Pro прибавилась модификация Pro Plus. Сегодня, 8 апреля, производитель объявил китайские цены на новинки, которые оказались заметно ниже европейских. Поэтому любители заказывать смартфоны на AliExpress могут ликовать.
реклама
Итак, в Европе уже доступны для заказа Huawei P40 и P40 Pro. Обе модели несут на борту 8 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ и 256 Гб соответственно. Старшая модель в Старом Свете стоит 999 евро, а младшая – 799 евро.
рекламаВ Китае Huawei P40 в модификации 8/128 ГБ обойдётся в 585 евро, т.е. на 214 евро дешевле, чем в Европе. Помимо этой конфигурации на рынке Поднебесной также будут доступны версии 6/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 545 евро и 650 евро соответственно.
рекламаHuawei P40 Pro в модификации 8/128 ГБ компания оценила в 780 евро. За накопитель удвоенной вместимости доплатить нужно ещё 65 евро. Таким образом, китайский вариант флагмана оказался дешевле европейского примерно на 155 евро. В 900 евро обойдётся специальное издание Gift Box Special Edition. Судя по названию, оно будет поставляться с каким-то подарком, но деталей пока нет. Также покупатели смогут приобрести смартфон в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ энергонезависимой памяти. Стоимость составила 960 евро.
рекламаНаконец, Huawei P40 Pro Plus, который поступит в продажу 1 июня, в Китае будет стоить 1040 евро или 1150 евро в зависимости от модификации. Их предусмотрено две: с 256 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти. ОЗУ в обоих случаях установлено под капотом 8 ГБ. В Европе летом флагман появится в конфигурации 8/512 ГБ по цене 1399 евро.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила