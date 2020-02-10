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NVIDIA, Sony и LG – уже известно, что эти три компании не будут принимать участия в выставке мобильной индустрии Mobile World Congress, которая стартует через две недели в Барселоне, из-за вспышки коронавируса. Поэтому как минимум три смартфона флагманского уровня мы не увидим на MWC 2020 – LG V60 ThinQ, LG G9 ThinQ и Sony Xperia 1.1. А вот китайские компании не намерены пропускать мероприятие. Свои флагманы покажут ZTE и Xiaomi. Кроме того, в этом году MWC впервые посетит бренд Realme, который привезёт в Барселону флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G.

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В прошлом месяце была анонсирована стандартная версия на базе мобильного процессора Snapdragon 765G. Её вы можете видеть на изображении выше. Через две недели китайская компания выпустит флагманский смартфон, который будет комплектоваться 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865. Напомним, что эта однокристальная система имеет CPU с пиковой частотой 2,84 ГГц и графику Adreno 650, а первые смартфоны с SoC будут анонсированы уже завтра, 11 февраля, южнокорейской компанией Samsung.

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Что касается Realme X50 Pro 5G, он будет оборудован 12 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель будет рассчитан на хранение данных в объёме 256 ГБ. Программной основной выступит фирменная прошивка Realme UI, построенная на базе операционной системы Android 10. Также смартфону обещают Full HD+ экран с овальным отверстием в левом углу для сдвоенной фронтальной камеры и чип NFC.

Матрица в Realme X50 5G выполнена по технологии IPS и имеет частоту обновления 120 Гц. Если идентичная панель будет установлена и в версии Pro, то будущая новинка может стать одним из немногих флагманских смартфонов 2020 года с жидкокристаллическим экраном.

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Realme X50 Pro 5G также приписывают основную камеру с разрешением 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а ёмкость встроенной батареи составит свыше 4000 мАч. Стандартная версия имеет идентичный набор модулей и аккумулятор на 4200 мАч. Стоимость версии Pro пока что не уточняется.