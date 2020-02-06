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Сегодня, 6 января, сразу несколько компаний заявили о планах использовать в своих будущих флагманских смартфонах оперативную память LPDDR5. Это Nubia, Xiaomi и Realme. Как стало известно, ОЗУ LPDDR5 мы увидим и в ZTE Axon 10s Pro.

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ZTE Axon 10 Pro 5G

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Вчера появилась информация о том, что компании LG и ZTE могут пропустить выставку Mobile World Congress 2020 ввиду вспышки коронавируса. Однако, китайский производитель уже через несколько часов выступил с опровержением, заявив о планах привезти в Барселону свои новинки. Модель Axon 10s Pro станет одной из них. Она заменит на рынке смартфон Axon 10 Pro, который был представлен на MWC в прошлом году.

Грядущая новинка будет оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865, дополненным 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Подсистема хранения данных в смартфоне будет представлена накопителем UFS 3.0 объёмом 256 ГБ. Также должна быть доступна модификация с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

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За питание в ZTE Axon 10s Pro будет отвечать несъёмная аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки Qualcomm Quick Charge 4+. Не совсем понятен выбор операционной системы Android 9.0 Pie, которая ляжет в основу фирменного программного обеспечения MiFlavor OS. Возможно, в официальных данных была допущена ошибка.

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Фронтальная камера в смартфоне будет представлена 20-мегапиксельной матрицей, а основная получит сразу три модуля. Разрешение главного составит 48 Мп (f/1,7). Также в состав войдут широкоугольный модуль на 20 Мп с углом захвата 125 градусов и 8-мегапиксельный телеобъектив. Кратность оптического зума не уточняется.

На лицевой панели ZTE Axon 10s Pro будет располагаться матрица AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Её диагональ составит 6,47 дюйма, а разрешение – 1080 х 2340 точек. По словам производителя, площадь полезного пространства составит 92%. Из остальных параметров будущей новинки можно отметить навигационный модуль GPS, стереодинамики, разъём для наушников, Bluetooth 5.0 и поддержку стандарта Wi-Fi 6.

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Габаритные размеры ZTE Axon 10s Pro составят 159,2 х 73,4 х 7,9 мм. В продаже модель появится в белом и чёрном цветах. Стоимость смартфона не уточняется. Официальная премьера флагмана состоится на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 в период с 24 по 27 февраля.