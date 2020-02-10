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Вместо MWC Sony анонсирует новые продукты на YouTube

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Очередной технологической компанией, отказавшейся от поездки в Барселону на Mobile World Congress из-за эпидемии коронавируса, стала Sony. Об этом сообщается в пресс-релизе японского производителя. Для MWC это крайне неприятная новость, поскольку именно здесь Sony ежегодно анонсирует свои новые смартфоны. На этот раз она могла представить там Xperia 5 Plus.

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Компания пишет, что уделяет большое внимание безопасности и благополучию сотрудников, партнёров и клиентов, поэтому приняла сложное решение отказаться от участия в мероприятия в Барселоне. Вместо пресс-конференции компания задействует свой официальный канал Xperia YouTube.

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Согласно утечкам информации, Xperia 5 Plus обладает экраном OLED размером 6,6 дюйма и тройной задней камерой, где будет сенсор time-of-flight для портретных съёмок. Также здесь может быть передняя камера 8 Мп, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев сбоку.

Ещё раньше от поездки в Барселону отказались NVIDIA, Amazon, LG и Samsung (последняя отказалась не в полной мере). Остаётся надеяться, что хоть какие-то видные технологические компании на Mobile World Congress всё же приедут, чтобы журналистам не пришлось бродить по пустым залам в одиночестве.

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