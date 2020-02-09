Пусть эпицентром вспышки коронавируса пока остаётся континентальный Китай, а MWC 2020 должен проводиться в Барселоне, любое массовое скопление людей в сложившейся ситуации формирует риски эпидемиологического характера. Трезво их оценив, компания NVIDIA объявила о решении пропустить MWC в этом году, и не направлять на конгресс своих представителей.

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Источник изображения: NVIDIA

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NVIDIA не только должна была принимать участие в MWC, но и являлась одним из спонсоров мероприятия. Под её эгидой должны были пройти около десяти сессий на тему искусственного интеллекта. В данном случае здоровье и жизнь сотрудников NVIDIA оценила выше, чем возможные материальные и репутационные потери. От участия в мероприятии в Барселоне уже отказались Ericsson, LG и ZTE, но NVIDIA оказалась первой американской компанией, выразившей аналогичное желание.