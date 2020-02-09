NVIDIA отказывается от участия в MWC 2020 из-за опасений за жизнь сотрудников
Пусть эпицентром вспышки коронавируса пока остаётся континентальный Китай, а MWC 2020 должен проводиться в Барселоне, любое массовое скопление людей в сложившейся ситуации формирует риски эпидемиологического характера. Трезво их оценив, компания NVIDIA объявила о решении пропустить MWC в этом году, и не направлять на конгресс своих представителей.
реклама
рекламаNVIDIA не только должна была принимать участие в MWC, но и являлась одним из спонсоров мероприятия. Под её эгидой должны были пройти около десяти сессий на тему искусственного интеллекта. В данном случае здоровье и жизнь сотрудников NVIDIA оценила выше, чем возможные материальные и репутационные потери. От участия в мероприятии в Барселоне уже отказались Ericsson, LG и ZTE, но NVIDIA оказалась первой американской компанией, выразившей аналогичное желание.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила