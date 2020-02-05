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LG не примет участия в выставке Mobile World Congress из-за коронавируса

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Компания LG Electronics, производящее смартфоны и другие потребительские устройства подразделение корпорации LG, сообщила об отказе от участия в выставке Mobile World Congress в Барселоне в конце февраля. В этом виноват всё тот же продолжающий вызывать панику по всему миру коронавирус. Ещё раньше китайский производитель смартфонов ZTE объявил об отмене своей пресс-конференции на MWC.

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Представители LG утверждают, что безопасность сотрудников и окружающей публики является для неё приоритетом. В результате сотни сотрудников компании будут избавлены от международной поездки, как советуют эксперты в области медицины. Вместо участия в MWC LG проведёт отдельные мероприятия, где будет анонсировать свои грядущие мобильные продукты.

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MWC проводится в Барселоне ежегодно и считается главной выставкой смартфонов. Если на IFA в Берлине или на выставке в Лас-Вегасе показывают самые разнообразные потребительские устройства, то в Барселоне это в первую очередь мобильные устройства. Организаторы выставки, торговая группа GSMA, пообещали провести её как запланировано и сказали, что опасения за здоровье пока мало повлияли на подготовку. При этом GSMA опубликовала советы по снижению риска заражения. Например, избегать рукопожатий, тщательно мыть руки и поменьше трогать предметы вроде микрофонов и других мест возможного скопления микробов.

Последняя статистика по распространению коронавируса говорит о более чем 400 погибших и более 20000 заболевших. В результате промышленность Китая впала в состояние временной спячки, многие предприятия закрыты. Быть может, после 10 февраля, когда закончатся связанные с китайским Новым Годом праздники, ситуация изменится.

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