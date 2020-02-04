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ОС Ubuntu смогла обогнать Windows 10 по скорости работы

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Майкл Ларабел, основатель Phoronix Media, решил сравнить скорость работы двух операционных систем – Ubuntu и Windows 10. Как выяснилось, программное обеспечение британской компании Canonical оказалось быстрее по сравнению с ОС американского софтверного гиганта Microsoft.

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Две операционных системы были испытаны на лэптопе Motile M141 стоимостью 199 долларов. Ноутбук комплектуется 15-ваттным гибридным процессором Ryzen 3 3200U с частотой от 2,6 ГГц до 3,5 ГГц в паре с 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем вместимостью 120 ГБ. Дисплей устройства характеризуется размером 14 дюймов по диагонали и разрешением 1080 х 1920 пикселей.

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Примерно в 60% тестов победу одержала операционная система Ubuntu. Всего две операционные системы прошли 63 испытания. Отзывчивость работы Ubuntu оказалась выше примерно на 15% по сравнению с Windows 10. Вместе с тем, Майкл Ларабел отмечает, что линуксовая версия редактора GIMP работала быстрее в сравнении с аналогом из Windows 10. Но справедливости ради нужно заметить, что в таких задачах, как перекодирование музыки и работа с архивами операционная система Microsoft не уступила ОС компании Canonical.

Напомним, что, по данным Netmarketshare, доля Windows 10 на рынке составляет свыше 57%. Рост связан с прекращением поддержки Windows 7, что заставило пользователей переходить на более свежую версию программного обеспечения. Но проведённые тесты ещё раз демонстрируют, что для старых лэптопов и для решений со слабым железом есть смысл в переходе с Windows 7 не на Windows 10, а на Ubuntu.

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ОС Ubuntu смогла обогнать Windows 10 по скорости работы
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