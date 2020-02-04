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В середине прошлого месяца американская компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7, которая была представлена ещё в 2009 году. Это стало основной причиной укрепления рыночных позиций свежей ОС от софтверного гиганта из Соединённых Штатов.

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На сайте Netmarketshare появилась информация о распространении операционных систем по итогам прошлого месяца. Из-за прекращения поддержки ОС Windows 7 многим пользователям пришлось переходить на актуальную версию операционной системы. В связи с этим рыночная доля ОС Windows 10 выросла до 57,08%. Отметим, что в декабре Windows 10 была установлена менее чем на 53,5% персональных компьютеров.

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В то же время Windows 7 продолжает занимать второе место с существенным отрывом от третьей строчки, но её популярность продолжает падать. Доля операционной системы составляет 25,66%. Вsслед за ней идут Windows 8.1 и macOS X. Они заняли 3,38% и 3,12% рынка соответственно.

В будущем доля Windows 10 только продолжит увеличиться, в то время как популярность Windows 7 будет постепенно падать. Однако, операционная система 2009 года долго должна оставаться второй по популярности среди пользователей ПК.

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Портал Netmarketshare также поделился информацией о популярности браузеров. Здесь безоговорочным лидером является обозреватель Google Chrome. Его доля по сравнению с декабрём прошлого года упала чуть более чем на 1%, составив 66,93%. Несмотря на это, Google Chrome в десять раз популярнее, чем Internet Explorer (6.6%), примерно в девять раз популярнее, чем Microsoft Edge (7.02%) и в восемь раз популярнее по сравнению с Mozilla Firefox (8.12%).