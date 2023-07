Также большое сравнение показало прирост в Diablo IV.

В Сети начали появляться первые сравнительные тесты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 8 и 16 ГБ, вчера компания MSI во время технической трансляции привела результаты, которые могли удивить, в большинстве из протестированных игр 16-гиговая версия немного уступила 8-гиговой. Следующий, более подробный обзор опубликовал китайский ресурс EXPreview. Результаты специалистов в ряде бенчмарков и играх тоже показывали минимальное преимущество RTX 4060 Ti 8 ГБ, но это объяснили более высокими рабочими частотами, хотя в спецификациях всё наоборот, частоты выше у версии на 16 ГБ. Возможно, машинный перевод с китайского неточен или реальный буст 8-гиговой версии оказался выше. Тем не менее, есть игры, где RTX 4060 Ti 8 ГБ резко «сдувается» и наверняка многие догадаются, какие. Это голодные до видеопамяти ремейк Resident Evil 4 и The Last of Us Part I, которые специалисты EXPreview включили в тестирование, в отличие от MSI.

Рассмотрим результаты в 1440p, средняя частота кадров с RTX 4060 Ti 16 ГБ в Resident Evil 4 оказалась выше на 4%, а в The Last of Us Part I — на 23%. Ещё больше разница по редким событиям 1%, в Resident Evil 4 у видеокарты с 8 ГБ памяти производительность просела ниже 20 кадров в секунду, наверняка наблюдались статтеры, показатели карты с 16 ГБ были в 3,4 раза выше, примерно та же картина в The Last of Us Part I. В Diablo IV больший объём видеопамяти обеспечил прирост 6,5% по средней частоте кадров и 5,7% по редким событиям.

Иными словами, на длинной дистанции 16-гиговая версия может быть предпочтительнее, но стоит она, пожалуй, слишком дорого. В США рекомендованная цена составляет 499 долларов, что на 100 долларов дороже версии на 8 ГБ. Как уже отмечалось ранее, кажется разумным добавить ещё 100 долларов до RTX 4070. Больше результатов можно увидеть в оригинальном материале или видео EXPreview.