Четырёхслотовая конструкция для маленькой платы, расположенной параллельно материнской плате ПК.

Слухи о подготовке компанией NVIDIA нового монструозного флагмана в линейке видеокарт Ada Lovelace затихли в начале года. Инсайдеры утверждали, что образцы видеокарт мощностью 800 Вт в компании разработаны и тестируются, но об окончательном решении выпустить подобные модели на рынок ничего не было известно. Moore’s Law Is Dead ранее публиковал рендеры огромной и необычной видеокарты, похоже, они были достоверны, накануне в Сети появились фотографии 4-слотовой системы охлаждения, которая может разрабатываться для GeForce RTX 4090 Ti или нового RTX TITAN, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter* пользователя @ExperteVallah. Как объясняет VideoCardz, фотографии появились на китайской торговой площадке Goofish.

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Конструкция системы охлаждения вызывает множество вопросов, на этот раз фотографии однозначно дают понять, что все теплосъёмные поверхности переехали на совершенно другую плоскость, меньшую в размерах. Иными словами, печатная плата видеокарты, мощность которой по прогнозам достигает 800…900 Вт, компактнее, чем у RTX 4060 мощностью 115 Вт. Печатная плата видеокарты располагается параллельно материнской плате, а значит подключение может быть реализовано через жёсткий или гибкий переходник.

Наверняка инженеры NVIDIA способны создать и более сложные конструкции, но зачем? Как предположили пользователи в комментариях, это может быть система охлаждения не для массового производства и применения в потребительских видеокартах, а для тестовых лабораторных целей. Однако выглядит система как практически готовый продукт, навряд ли дизайну лабораторной системы уделяли бы столько внимания.

Также это может быть инженерный образец, который так и не дошёл до производства. Каждый раз это охлаждение приписывают разным видеокартам, в данном случае на декоративных элементах кожуха присутствует обозначение RTX 4090. Возможно, компания разрабатывала для флагмана необычную конструкцию с целью удивить сообщество чем-то новым, но в последствии от таких сложностей решили отказаться. Как утверждает VideoCardz, кулер сделан для платы PG137, которая пока не нашла применения — это ранний прототип, который не был выбран для окончательного дизайна. Также стоит отметить реализацию 16-контактного разъёма питания, он остался в привычном расположении на боковой части видеокарты, но немного смещён и, видимо, соединяется с печатной платой посредством удлинителя.

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В последних прогнозах инсайдеры приписывали потенциальной GeForce RTX 4090 Ti ту же печатную плату, что используется для RTX 4090. Новый флагман может получить версию графического процессора AD102, где практически все функциональные блоки будут активны: 142 из 144 блоков SM, а значит видеокарта предложит 18176 CUDA-ядер — на 11% больше, по сравнению с базовой версией. Увеличится количество текстурных блоков, блоков растеризации, объём кэш-памяти. Также ожидают применения более быстрых чипов GDDR6X.