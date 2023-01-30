Модели приписывают один 12+4-контактный разъём питания.

Brad Starkey, Unsplash

В Сети появляется всё больше слухов о подготовке компанией NVIDIA новой, ещё более производительной видеокарты в семействе Ada Lovelace. Текущий флагман GeForce RTX 4090 использует далеко не все функциональные блоки графического процессора AD102, так в варианте под номером 300 активны 126 вычислительных блоков из 144 — запас кажется достаточным даже для выпуска нескольких видеокарт. Что касается суперфлагмана, очевидно, что он будет использовать максимально возможное количество блоков, например, 142 из 144, как в профессиональном варианте RTX 6000 Ada Generation. Как назовут эту монструозную модель, RTX 4090 Ti или TITAN, а может быть появятся обе, пока никто точно не знает, зато есть прогнозы по характеристикам — известный Twitter* инсайдер @kopite7kimi перечислил основные, сообщает VideoCardz.

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Инсайдер указывает характеристики для RTX 4090 Ti, заявляя, что для её производства будут использовать те же печатные платы, что и для RTX 4090 — PG136- и PG139-SKU310. В графическом процессоре будут активны 18176 CUDA-ядер, а также массив кэш-памяти 2-го уровня объёмом 96 МБ. Что касается видеопамяти, говорится о 24 ГБ 384-битной GDDR6X с чипами 24 Гбит/с, относительно RTX 4090 пропускная способность станет выше на 14%. Мощность платы будет доведена до 600 Вт, что позволит ограничиться одним 12+4-контактным разъёмом дополнительного питания.

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Если собрать воедино все прогнозы инсайдеров, то на данный момент можно сделать вывод о возможной подготовке двух видеокарт, как RTX 4090 Ti, так и гипотетической модели TITAN. Предполагаемые фотографии последней появились в Сети днями ранее и на них видно, что видеокарта имеет крайне необычную конструкцию с нестандартным расположением печатной платы или одного из её сегментов. Такой модели уже приписывают мощность 800 Вт, 48 ГБ видеопамяти, но тот же графический процессор. Потенциально презентацию TITAN можно ожидать на конференции GTC в марте.

Источники @kopite7kimi, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ