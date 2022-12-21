Здоровенная видеокарта с необычной конструкцией.

Timothy Dykes, Unsplash

На данный момент флагманом линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 является модель RTX 4090 на базе графического процессора AD102-300. В данном GPU активны далеко не все функциональные блоки, в частности, только 128 потоковых мультипроцессоров SM из 144 доступных или, если перейти на уровень шейдерных блоков, 16384 CUDA-ядер против 18432 в полном GPU. В будущем компания может выпустить ещё более производительную игровую видеокарту, а пока практически полностью разблокированный AD102 со 142 активными SM используется для профессиональной RTX 6000 Ada.

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Слухи о выходе ещё более производительной игровой видеокарты Ada Lovelace появились уже давно, но нет определённости в названии этой модели, будет ли это RTX 4090 Ti или компания NVIDIA вернётся к выпуску видеокарт TITAN. Инсайдер Moore’s Law is Dead на данный момент склоняется ко второму варианту, блогер в своём новом видео на канале YouTube утверждает, что видел фотографии прототипа новой видеокарты класса TITAN и показывает воссозданные по фотографиям рендеры этого монстра.

Судя по рендерам, видеокарта занимает четыре слота расширения и оснащается двойными 12+4-контактными разъёмами питания. На первый взгляд, общий дизайн системы охлаждения остался прежним — конструкция, напоминающая песочные часы, с двумя вентиляторами, расположенными по разные стороны. Но на самом деле, изменения могут быть существенными как в конструкции охлаждения, так и печатной платы. На это может указывать необычное расположение коннекторов питания, которые внезапно выведены ближе к фронтальной части видеокарты.

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Вполне вероятно, что, если модель TITAN и появится, стоить она будет существенно дороже вариантов GeForce RTX 40. При этом не факт, что от выпуска RTX 4090 Ti откажутся, разница в количестве активных функциональных блоков между AD102-300 в RTX 4090 и полным AD102 довольно велика, чтобы запаса хватило на выпуск нескольких видеокарт.