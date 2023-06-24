Ранее появились слухи о возможном появлении на платформе AMD AM4 нового 3D V-Cache процессора Ryzen 5 5600X3D, позже выяснилось, в лабораториях компании тестировались различные варианты моделей с увеличенным объёмом кэш-памяти, включая 12- и 16-ядерные. Новой информации о 5600X3D пока не появилось, зато в списке поддерживаемых процессоров материнскими платами Gigabyte заметили другую официально неанонсированную модель — это 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 5700, сообщает VideoCardz.
реклама
Процессор отнесён к семейству Cezanne, а значит является отбраковкой от Ryzen 7 5700G с отключённой интегрированной графикой. В остальном характеристики практически идентичны, базовая частота на 100 МГц ниже и составляет 3,7 ГГц, пиковая не изменилась — 4,7 ГГц. Объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня 4 МБ и 16 МБ соответственно, теплопакет 65 Вт. Упоминание данной модели пока не удалось обнаружить на сайтах других производителей материнских плат.
В прошлом представители AMD не исключали, что ассортимент AM4 процессоров ещё может быть расширен, также отмечая, что платформа будет актуальна ещё долгое время.
- Источники
- Gigabyte
- VideoCardz