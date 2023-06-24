8-ядерный и 16-поточный процессор семейства Cezanne.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Ранее появились слухи о возможном появлении на платформе AMD AM4 нового 3D V-Cache процессора Ryzen 5 5600X3D, позже выяснилось, в лабораториях компании тестировались различные варианты моделей с увеличенным объёмом кэш-памяти, включая 12- и 16-ядерные. Новой информации о 5600X3D пока не появилось, зато в списке поддерживаемых процессоров материнскими платами Gigabyte заметили другую официально неанонсированную модель — это 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 5700, сообщает VideoCardz.

реклама

Процессор отнесён к семейству Cezanne, а значит является отбраковкой от Ryzen 7 5700G с отключённой интегрированной графикой. В остальном характеристики практически идентичны, базовая частота на 100 МГц ниже и составляет 3,7 ГГц, пиковая не изменилась — 4,7 ГГц. Объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня 4 МБ и 16 МБ соответственно, теплопакет 65 Вт. Упоминание данной модели пока не удалось обнаружить на сайтах других производителей материнских плат.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В прошлом представители AMD не исключали, что ассортимент AM4 процессоров ещё может быть расширен, также отмечая, что платформа будет актуальна ещё долгое время.

Источники Gigabyte VideoCardz