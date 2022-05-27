Поставки AMD Ryzen 7 5800X3D пока продолжаются.

На Computex 2022 глава компании AMD Лиза Су (англ. Lisa Su) заявила, что платформа AM4 прослужит ещё долго. Интерпретировать это заявление можно было по-разному, но, как и ожидалось, некоторые комментарии по поводу судьбы AM4 появляются в новых интервью представителей AMD.

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Вопросы про текущую платформу руководителю отдела технического маркетинга AMD Роберту Хэллоку (англ. Robert Hallock) задали специалисты ресурса HotHardware. Один из вопросов касался модели Ryzen 7 5800X3D с технологией 3D V-Cache, представители ресурса поинтересовались, продолжат ли модели появляться на рынке, и Хэллок ответил (40:00), что да. К сожалению, это не проясняет вопрос, будут ли процессоры производиться дальше или у компании просто накоплены запасы, но, вероятно, можно ожидать, что поставки этих необычных моделей будут продолжаться.

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Далее специалисты в своих вопросах затронули судьбу платформы AMD AM4 в целом и, хотя Хэллок не назвал какие-либо конкретные сроки, он подтвердил, что AM4 и AM5 будут сосуществовать какое-то время, спрос на AM4 высок и платформу продолжают адаптировать под новые решения. Самое интересное, Хэллок не отрицал (51:37) возможности выпуска новых процессоров, планов на это сейчас нет, но если компания увидит в этом выгоду, то новые процессоры могут и появиться.