192 МБ кэш-памяти третьего уровня.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Недавно появились слухи о возможном появлении на платформе AMD AM4 6-ядерного процессора Ryzen 5 5600X3D, верится в это с трудом, но всякое возможно. Платформа AM4 получила только одну 3D V-Cache модель, 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D, но рассматривались и другие варианты. В интервью Gamers Nexus представители AMD Амит Мехра (Amit Mehra) и Билл Алверсон (Bill Alverson) рассказали о разработке технологии, а также показали прототипы первых 3D V-Cache процессоров, включая 12- и 16-ядерные модели, в которых на оба чиплета с ядрами надстроен дополнительный кэш.

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Технология 3D V-Cache изначально разрабатывалась для серверных процессоров EPYC, а на настольных Ryzen появилась благодаря случайному стечению обстоятельств. При производстве одного из серверных прототипов работоспособными оказались 7 из 8 необходимых кристаллов 3D V-Cache, в качестве эксперимента их решили установить на процессоры Ryzen, создав 8-, 12- и 16-ядерные варианты. Оказалось, что дополнительный кэш значительно увеличивает игровую производительность, но были и проблемы.



Источник: 192 МБ кэш-памяти 3-го уровня при установке 3D V-Cache сразу на два кристалла CCD.Источник: Gamers Nexus, YouTube

Задержка при взаимодействии двух кристаллов CCD друг с другом сводила на нет преимущества 3D V-Cache, поэтому было решено выпустить только 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D с одним кристаллом CCD. Уже в новой линейке Ryzen 7000 компания решила данный вопрос, выпустив универсальные и асимметричные 12- и 16-ядерные 3D V-Cache модели, в которых только один из двух CCD имеет дополнительный кэш, а эффективным распределением нагрузок между разными кристаллами занимается планировщик Windows и драйвер чипсета.

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О существовании 6-ядерного варианта Ryzen 5 5600X3D никто из специалистов не говорил, но в теории данный процессор можно получить из отбраковки Ryzen 7 5800X3D.