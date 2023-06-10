Ранее представители AMD не отрицали, что компания ещё может выпустить процессоры для платформы AM4, если это будет оправдано — намекал на это тогдашний руководитель отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (Robert Hallock), ныне в компании уже не работающий. Тем не менее, о том, что AM4 будет ещё долго актуален, говорил не только он. Одним из самых популярных процессоров на платформе является 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D, который благодаря большой кэш-памяти в играх смотрится по-прежнему достойно, даже на фоне процессоров нового поколения самой же AMD. К сожалению, выбор 3D V-Cache процессоров на платформе AM4 ограничен только одной моделью, похоже, это может измениться.
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Довольно надёжный инсайдер, известный в Twitter* под псевдонимом chi11eddog (@g01d3nm4ng0), намекнул, что AMD Ryzen 5 5600X3D может существовать. Процессор якобы имеет код OPN 100-00001176, базовую частоту 3,3 ГГц с повышением до 4,4 ГГц и 96 МБ 3D V-Cache, как и старшая модель. Инсайдер не утверждает точно, что процессор выпустят, но такая возможность рассматривается. Вполне вероятно, что у компании накопилась отбраковка от 8-ядерной модели.
По данным VideoCardz, за рубежом Ryzen 7 5800X3D стоит уже около 289 долларов, так что стартовая цена Ryzen 5 5600X3D должна быть ещё ниже — такой процессор будет отличным вариантом для экономного обновления игровой системы.
- Источники
- @g01d3nm4ng0, Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ