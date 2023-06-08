На неделе также появились слухи о подготовке новых видеокарт Radeon.

В статистике участников нескольких систем распределённых вычислений были замечены компьютеры на базе инженерных образцов новых процессоров и видеокарт AMD. Если верить отчётам, кто-то уже может тестировать процессоры AMD на базе архитектуры Zen 5 и новые видеокарты, включая ещё одну субфлагманскую модель Radeon RX 7900. На неделе стало известно, что AMD планирует выпустить процессоры Zen 5 в 2024 году.

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Новый процессор AMD в отчётах фигурирует под кодовым обозначением 100-000001290-11_N [Family 26 Model 64 Stepping 0], на его отношение к Zen 5 может указывать номер семейства 26, у процессоров Zen 4 этот номер 25. Модель 8-ядерная и 16-поточная, более никаких подробностей не приводится.

Что касается новых видеокарт, в одном из отчётов упоминается Radeon RX 7900 с объёмом видеопамяти 16 ГБ. Возможно, это ещё одна субфлагманская модель на базе урезанного графического процессора Navi 31. Недавно AMD выпустила несколько профессиональных видеокарт Radeon Pro, включая модель W7800, которая тоже получила 16 ГБ видеопамяти, так что потребительская RX 7900 может быть её аналогом. В графическом процессоре W7800 активно 70 вычислительных блоков CU и 4480 потоковых процессоров Dual-Issue SP. Потребительская модель может получить чуть меньше CU, но большие частоты. Также была замечена ещё одна неопознанная модель с 12 ГБ видеопамяти, это может быть один из вариантов RX 7700 или RX 7800.

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На днях инсайдер назвал новый список видеокарт Radeon RX 7000 для ноутбуков, в него вошли модели RX 7900, 7800 и 7700, кроме того, появился первый тест Radeon RX 7800M XT — производительность видеокарты довольно неплоха. Вполне вероятно, AMD готовится к следующему расширению линейки во второй половине года.

Источники Wccftech