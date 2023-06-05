Возможно, они получат графический процессор Navi 32.

AMD представила четыре модели дискретных видеокарт Radeon RX 7000 для ноутбуков: RX 7600M, 7600M XT, 7600S и 7700S — все основаны на графическом процессоре Navi 33. В настольном сегменте также недавно появилась Radeon RX 7600 на базе этого же чипа, она дополнила предложение из двух флагманских моделей RX 7900 XTX и XT на базе Navi 31. Планируются ли ещё новинки? Как утверждает Twitter* инсайдер @All_The_Watts, в планах компании есть ряд мобильных новинок более высокого класса, чем те, что представлены сейчас.

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Во-первых, инсайдер перечисляет в списке видеокарту Radeon RX 7900S 16 ГБ, но не стоит спешить с выводами на основании номера модели, литера S указывает на вариант с пониженным энергопотреблением — ему приписывают 60 вычислительных блоков Compute Unit (CU) и теплопакет до 135 Вт. А вот RX 7800M XT 16 ГБ при тех же 60 CU может получить тепловой пакет уже до 165 Вт. Также компания якобы планирует 150-ваттную RX 7800M 16 ГБ, 120-ваттную RX 7800S 12 ГБ и 140-ваттную RX 7700M 12 ГБ. Графический процессор первой предложит 54 CU, у остальных — 48 CU.

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Инсайдер не уточняет, на каком графическом процессоре основаны все эти модели, но можно предположить, что это Navi 32 и после дебюта в ноутбуках он может стать основой для настольных видеокарт, к примеру, вариантов Radeon RX 7800 и 7700. Никакой информации о сроках нет, как и каких-либо надёжных подтверждений приведённых спецификаций, так что к прогнозам инсайдера стоит отнестись скептически.

Источники @All_The_Watts, Twitter* * заблокирован в РФ