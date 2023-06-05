Неужели новые настольные APU наконец-то выпустят?

Timothy Dykes, Unsplash

С момента запуска платформы AMD AM5 прошло уже довольно много времени, компания представила широкий ассортимент процессоров с количеством ядер от 6 до 16, теплопакетом от 65 до 170 Вт, а также серию моделей с 3D V-Cache. Появилась и полная линейка чипсетов для материнских плат: бюджетный A620, промежуточный вариант B650 и продвинутый «двухчипсетный» X670 для тех, кому нужны максимальные возможности расширения. Что дальше, увидим ли мы новые настольные APU? Twitter* блогер @harukaze5719 опубликовал интересный слайд, как утверждается, из недавнего вебинара AMD Meet The Experts, на слайде обновлённый план поддержки платформы AMD AM5, сообщает VideoCardz.

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Слайд подтверждает длительный 4-летний план поддержки платформы, как минимум до 2026 года. Если слайд подлинный, то AMD впервые упоминает серию процессоров Ryzen 8000, которая будет основана на архитектурах Zen 5 и Navi 3.5, вероятно, под последним имеется ввиду RDNA 3.5 или RDNA 3+. Эти процессоры могут иметь кодовое название Strix Point и, по слухам, предлагать до 16 процессорных ядер и до 40 вычислительных блоков интегрированной графики.

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Не менее интересно упоминание Zen 4 и Navi 3 в рамках настольной серии процессоров Ryzen 7000 этого года. Выпущенные настольные процессоры оснащаются графикой RDNA 2, а RDNA 3 доступна на мобильной платформе с процессорами Ryzen 7040HS (Phoenix). Значит, теоретически, в течение 2023 года можно ожидать появление новых APU для настольной платформы. Ранее отмечалось, что некоторые производители компьютерного оборудования намекают на возможное появление доступных решений в четвёртом квартале этого года или первом квартале следующего.