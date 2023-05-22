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В Windows 11 может появиться возможность закреплять виджеты на рабочем столе
Аналог гаджетов Windows Vista и 7.
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В Windows Vista и 7 пользователи могли закреплять на рабочем столе гаджеты, мини-приложения, которые, в основном, позволяли отслеживать какую-либо информацию или быстро управлять другими программами: прогноз погоды, календарь и часы, панель управления проигрывателем, мониторинг системы — вот лишь некоторые примеры. В последующих версиях операционных систем Microsoft отказалась от гаджетов, но со временем нечто похожее появилось в Windows 11 — виджеты. По информации Windows Latest, в скором времени виджеты можно будет закрепить на рабочем столе, как и любимые многими гаджеты.

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Microsoft улучшает работу виджетов и их дизайн, планируя в грядущем обновлении Windows 11 добавить возможность прикреплять виджеты (включая сторонние) к рабочему столу, правда только к левой его части, сообщает ресурс. Если открепить виджет от рабочего стола, он вернётся на доску виджетов. Виджеты работают на платформе «Адаптивных карточек» (Adaptive Cards), которая использует веб-технологии в дополнение к приложениям Win32 и PWA.

Источники
Windows Latest
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#windows 11
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