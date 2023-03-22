Интересно, будет ли это что-то эксклюзивное для новой версии Windows.

Maurice Sahl, Unsplash

По ряду слухов, Microsoft вернулась к трёхлетнему циклу выпуска новых версий Windows и может представить Windows 12 до конца 2024 года. На данный момент Windows 11 является самой передовой потребительской операционной системой компании, однако большинство пользователей пока предпочитают более привычную Windows 10, даже геймеры, что видно по статистике Steam. Windows 11 получает некоторые уникальные возможности для игр, такие как Auto HDR, более продвинутую поддержку технологии Direct Storage, но, вероятно, чтобы ускорить миграцию геймеров на новую ОС этого мало.

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В прошлом одной из ключевых причин скорейшего перехода геймеров на самые современные версии операционной системы была новая версия DirectX, может ли новый графический API появиться? Новое сообщение в Twitter* блоге команды разработчиков DirectX 12 создаёт большой простор для фантазий на данную тему и китайский ресурс MyDrivers считает, что нас вполне может ожидать DirectX 13 эксклюзивно для новой операционной системы. Если отбросить догадки, то разработчики пока просто анонсировали какие-то значительные нововведения: «Команда DirectX усердно работает над новыми функциями; в ближайшие месяцы у нас будет чем поделиться!…», — говорится в сообщении. Будет ли это новый Feature Level для DirectX 12 или дополнение к текущему DirectX 12 Ultimate, пока неизвестно.

Источники @DirectX12, Twitter* MyDrivers * заблокирован в РФ