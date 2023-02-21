По слухам, Windows 12 может появиться в 2024 году.

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Когда-то Microsoft хотела остановиться на числе 10 в номере Windows, но со временем планы компании поменялись и появилась Windows 11 с новыми возможностями, дизайном и другими изменениями. На этом компания останавливаться, похоже, не собирается. В июле прошлого года Windows Latest сообщал, что Microsoft возвращается «к более традиционному трёхлетнему циклу выпуска основных версий клиента Windows». Релиз Windows 11 состоялся в 2021 году, соответственно, следующая версия может выйти в 2024.

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В декабре прошло года Windows Latest уточнил, что на ранних этапах разработки Windows 12 было присвоено кодовое название Next Valley, а релиз, скорее всего, планируется на конец 2024 года. Время идёт и, если всё сказанное правда, вполне вероятно, что в этом году можно ожидать какие-то официальные новости о Windows 12. Намёки уже есть, технический специалист Гюнтер Борн (Günter Born) получил от читателя своего блога информацию об упоминании Windows 12 в программном обеспечении VMware, о чём рассказал накануне.

В VMware vSphere 8 при настройке новой виртуальной машины Windows 12 якобы уже предлагается в качестве гостевой операционной системы и не она одна, Windows Server 2025 тоже присутствует в списке. Специалист обращает внимание, это ещё ничего не доказывает, но одновременно с этим отмечает тесное сотрудничество VMware и Microsoft, что снижает вероятность ошибок.

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Тем временем, пользователи не всё ещё не особо спешат переходить на Windows 11. По статистике Steam, в январе Windows 11 перешагнула 30%, в лидерах остаётся Windows 10, но если темпы роста первой сохранятся, вполне возможно, что к концу года настанет переломный момент и новая ОС выбьется в лидеры. Геймеры охотнее переходят на новые версии ПО, по общей статистике StatCounter, Windows 10 занимает большую долю рынка.