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AMD выпустила плагин FidelityFX Super Resolution 2.2 для Unreal Engine
Теперь независимые разработчики могут ускоренно внедрять технологию в свои игры.
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AMD выпустила плагин FSR 2.2 для игрового движка Unreal Engine (UE), с которым независимым разработчикам будет проще интегрировать новейшую версию технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution в свои игры на базе UE. Это происходит примерно через две недели, как AMD опубликовала исходный код технологии. Заявлена поддержка UE 5.1, также компания напоминает о главных улучшениях в новой версии: быстро движущиеся и резко появляющиеся в кадре объекты теперь не оставляют ореолов и артефактов. Также обновилась часть документации по плагинам.

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Ранее AMD объявила о более чем 250 играх с поддержкой той или иной версии технологии FSR, в этот список входят как уже вышедшие, так и ожидающиеся проекты. По состоянию на 3 марта поддержка FSR 2 заявлена для 112 игр, этот список недавно пополнили 24 наименования, из которых 8 ещё на пути к релизу. Это, в том числе, ремейк Resident Evil 4, Deliver Us Mars, STAR WARS: Jedi Survivor, полный список доступен в сообществе AMD.

Источники
AMD, GPUOpen
VideoCardz
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#amd #игры #графика #amd fsr #масштабирование
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