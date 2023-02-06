А сами процессоры могут обладать в полтора раза большей эффективностью, по сравнению с Raptor Lake.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Madhuvan Yadav, Unsplash

Intel планирует представить первые процессоры Meteor Lake 14-го поколения в конце этого года. Неизвестно, какие категории появятся первыми, есть предположения, что старт будет за мобильными решениями, а затем последуют остальные. Процессоры Meteor Lake станут первыми потребительскими решениями, где будет применена новая многокристальная «плиточная» конструкция, компания продолжит использовать гибридное сочетание ядер с разной архитектурой, пишет Wccftech, сообщая о новых прогнозах производительности и эффективности этих процессоров от Twitter* инсайдера @OneRaichu.

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Инсайдер утверждает, что процессоры Meteor Lake нацелены на значительный прирост эффективности с совершенно новыми архитектурами P- и E-ядер: более чем 50% увеличение производительности на ватт при сравнении с аналогичными по количеству ядер решениями Raptor Lake 13-го поколения. Инсайдер также указывает на вероятность двукратного повышения производительности встроенной графики, сравнивая новую конфигурацию на 128 исполнительных блоков EU с частотой более 2,0 ГГц и текущую на 96EU.

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В графике ожидаются значительные изменения: новая конструкция «плиточного» tGPU, не похожая на интегрированные решения, новая архитектура Xe с расширенной поддержкой DirectX 12 Ultimate и различных технологий, включая масштабирование XeSS на базе ИИ, поддержку кодирования и декодирования AV1 вместе с другими нововведениями.

Источники @OneRaichu, Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ