Это только ускорит распространение нового бесплатного и эффективного формата.

Madhuvan Yadav, Unsplash

Интегрированная графика процессоров Intel Meteor Lake всё чаще упоминается в новостях, Раджа Кодури, который после реорганизации графического подразделения Intel становится главным архитектором, в недавнем интервью возлагал большие надежды на графику Meteor Lake, а некоторые слухи указывают, что по вычислительной производительности она может приблизиться к нынешним дискретным решениям начального класса. Возможности работы с контентом ожидаются впечатляющие, нашлось подтверждение, что графика в Meteor Lake будет поддерживать кодирование в формате AV1, сообщает VideoCardz.

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Подтверждение нашлось в репозитории Intel Media Driver на GitHub, Meteor Lake в таблице поддерживаемых форматов уже присутствует и для него указана поддержка кодирования, декодирования 8-битного и 10-битного видео AV1. Аналогичные возможности сейчас предлагает серия дискретных видеокарт Arc Alchemist.

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AV1 - это новый бесплатный формат, который примерно на 50% эффективнее H.264. Чем шире аппаратная поддержка AV1, тем скорее он войдёт в обиход, в частности, станет основным на крупных видео и стриминговых сервисах. Реализация поддержки кодирование и декодирование AV1 возможна в графических процессорах на базе архитектур AMD RDNA3, NVIDIA Ada Lovelace и Intel Xe-HPG поколения Alchemist. Ускорение декодирования AV1 появилось в AMD RDNA2, NVIDIA Ampere, графике Intel Iris Xe и Xe MAX, UHD Graphics в процессорах 11-го поколения, UHD Graphics 750.