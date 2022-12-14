Продвинутый кодировщик и технологии повышения качества с машинным обучением.

Abdullah Abid, Unsplash

Вчера стартовали продажи видеокарт AMD Radeon RX серии 7900 и был выпущен первый публичный драйвер для новых видеокарт — Adrenalin Edition 22.12.1. Как уже известно из презентации и первых обзоров, архитектура RDNA 3 предлагает двойной блок обработки медиа-контента не только с поддержкой декодирования AV1, но и кодирования, вплоть до режима 8K@60FPS. Среди других форматов дополнительно отмечается поддержка H.264 с двунаправленными кадрами B-frames. Эта и другие особенности расширяют возможности применения видеокарт для создателей контента и стримеров, о них компания AMD рассказала накануне.

Вкладка настроек видеозаписи и потоковой передачи в Adrenalin Edition. Источник: AMD Community

реклама

Материал в сообществе AMD рассказывает о новых возможностях видеокарт и опциях в панели управления программного обеспечения Adrenalin Edition, в частности, для улучшения качества видео и текста. Кратко:

Улучшенная фильтрация (Enhanced Filtering) и технология предварительного анализа кадров перед кодированием позволят добиться оптимального качества без «заиканий» кадров.

Для улучшения качества передачи игрового интерфейса и текста при трансляциях с низким битрейтом (разрешение 1080p и ниже) применяется адаптивная технология на базе машинного обучения.

Компания напоминает, что для повышения качества звукового сопровождения трансляции можно использовать ранее представленную технология шумоподавления AMD Noise Suppression, которая работает для устройств ввода и вывода.

Ссылаясь на ряд исследований, компания отмечает, что AMD Noise Suppression оказывает до 4 раз более низкое влияние на производительность игр, по сравнению с конкурентами, и при этом демонстрирует более высокий уровень общего качества.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Поддержка кодировщика AMD AV1 в новейшей графике серии RX 7000 добавлена в бета-версию популярного приложения OBS Studio 29.0, финальная версия ожидается позже в декабре.