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AMD рассказала о новых возможностях для стримеров в Radeon RX 7900 и фирменном ПО Adrenalin Edition
Продвинутый кодировщик и технологии повышения качества с машинным обучением.
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Abdullah Abid, Unsplash

Вчера стартовали продажи видеокарт AMD Radeon RX серии 7900 и был выпущен первый публичный драйвер для новых видеокарт — Adrenalin Edition 22.12.1. Как уже известно из презентации и первых обзоров, архитектура RDNA 3 предлагает двойной блок обработки медиа-контента не только с поддержкой декодирования AV1, но и кодирования, вплоть до режима 8K@60FPS. Среди других форматов дополнительно отмечается поддержка H.264 с двунаправленными кадрами B-frames. Эта и другие особенности расширяют возможности применения видеокарт для создателей контента и стримеров, о них компания AMD рассказала накануне.

Вкладка настроек видеозаписи и потоковой передачи в Adrenalin Edition. Источник: AMD Community

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Материал в сообществе AMD рассказывает о новых возможностях видеокарт и опциях в панели управления программного обеспечения Adrenalin Edition, в частности, для улучшения качества видео и текста. Кратко:

  • Улучшенная фильтрация (Enhanced Filtering) и технология предварительного анализа кадров перед кодированием позволят добиться оптимального качества без «заиканий» кадров.
  • Для улучшения качества передачи игрового интерфейса и текста при трансляциях с низким битрейтом (разрешение 1080p и ниже) применяется адаптивная технология на базе машинного обучения.
  • Компания напоминает, что для повышения качества звукового сопровождения трансляции можно использовать ранее представленную технология шумоподавления AMD Noise Suppression, которая работает для устройств ввода и вывода.
  • Ссылаясь на ряд исследований, компания отмечает, что AMD Noise Suppression оказывает до 4 раз более низкое влияние на производительность игр, по сравнению с конкурентами, и при этом демонстрирует более высокий уровень общего качества.
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Поддержка кодировщика AMD AV1 в новейшей графике серии RX 7000 добавлена в бета-версию популярного приложения OBS Studio 29.0, финальная версия ожидается позже в декабре.

Источник:
AMD Community
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