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Выпущен драйвер для AMD Radeon RX 7900 — подтверждена проблема высокого энергопотребления в простое
На конфигурациях с несколькими мониторами энергопотребление в простое довольно высокое.
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AMD выпустила программное обеспечение Adrenalin 22.12.1 с поддержкой видеокарт Radeon RX 7900. Продажи новых видеокарт стартуют сегодня и наверняка впечатления от первых владельцев не заставят долго ждать, вот тут-то и могут «всплыть» дополнительные нюансы. В списке известных проблем присутствуют и те, с которыми столкнулась пресса при написании первых обзоров, например, повышенное энергопотребление в простое на конфигурациях с несколькими мониторами. Говорится о ситуативном характере проблемы при использовании дисплеев с высоким разрешением и высокой частотой обновления.

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В числе других проблем при использовании конфигураций с несколькими мониторами: сбои при использовании виртуального сверхвысокого разрешения, изменении режима отображения (4 монитора и более), возможны сбои и ошибки «Превышено время ожидания драйвера» при включении Radeon Super Resolution, проблемы с воспроизведением видео. Первые две проблемы планируют исправить уже в следующем корректирующем выпуске 22.12.2. Также замечены проблемы в начальной сцене игры UNCHARTED 4: A Thief's End, а в Marvel's Spider-Man: Miles Morales возможен сбой и зависание драйвера при включении трассировки лучей — проблему в последней игре также планируют исправить в следующем выпуске.

Источник:
AMD
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#amd #видеокарты #драйверы #amd radeon
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