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Предполагаемый образец Core i9-13900K без лимитов набрал более 40000 баллов в Cinebench R23
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В преддверии предполагаемого осеннего запуска 13-го поколения процессоров Intel Core в сети появляется всё больше информации об их производительности. Чаще всего предметом новостей становятся рекордные результаты Core i9-13900K в том или ином бенчмарке, только недавно 24-ядерный и 32-поточный процессор отметился в Geekbench, теперь появились новые данные о производительности в Cinebench R23 — результаты снова улучшились.

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Со ссылкой на информацию Twitter* блогера @OneRaichu ресурс Wccftech сообщает, что Core i9-13900K набирает в одноядерном и многоядерном тесте Cinebench R23 около 2290 и 35693 баллов соответственно. Как утверждается, тестируемый процессор по своему качеству близок к серийному образцу и, вероятно, работает уже на утверждённых частотах — максимальная частота всех производительных ядер в турбо-режиме 5,5 ГГц, а за счёт технологии TVB два P-ядра могут повышать частоту до 5,8 ГГц. Энергопотребление в данном тесте достигало 253 Вт — это режим со стандартным ограничением мощности. А есть ещё другой режим, без ограничений. В режиме со снятыми лимитами многоядерный результат процессора в Cinebench R23 увеличился до 40616 баллов, энергопотребление при этом возросло до 345 Вт.

Сравнительные данные: Wccftech
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Результаты показывают существенный отрыв от потребительских процессоров текущего поколения, относительно Intel Core i9-12900K прирост многоядерной производительности составляет от 30% до 48%, в зависимости от режима, а в сравнении с AMD Ryzen 9 5950X — от 47% до 67%, резюмирует ресурс.

Источник:
@OneRaichu в Twitter*
Wccftech
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#intel #тесты не тесты
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