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Intel Core i9-13900K догнал 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X в многопоточной оценке Geekbench
Снова подтверждается пиковая частота процессора 5,8 ГГц.
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Несколько дней назад китайский блогер ExtremePlayer продемонстрировал, что поздний инженерный или квалификационный образец Intel Core i9-13900K способен повышать частоту на двух ядрах до 5,8 ГГц. Такой частоты удалось достичь на стандартных настройках в Cinebench R23 за счёт работы фирменной технологии TVB, турбо-буст по всем ядрам достигал 5,5 ГГц. Вероятно, эти спецификации совпадают с теми, что будут у серийного образца, а значит результаты предварительных оценок уже подходят для более или менее точного сравнения с текущими решениями, представленными на рынке. Тот же или аналогичный образец накануне отметился в Geekbench и продемонстрировал ещё большую производительность, чем все предыдущие варианты.

Источник: Geekbench

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Платформа для тестирования включала материнскую плату ASRock Z690 Taichi и 32 ГБ памяти DDR5, в одноядерном тесте процессор набрал 2212 баллов, в многоядерном — 25497 баллов. Если обратиться к усреднённой статистике Geekbench, то на момент написания Core i9-13900K в однопотоке и многопотоке на 7% и 34% быстрее лучшего потребительского процессора Intel Core 12-го поколения i9-12900KS (8C/24T).

Источник: Geekbench

От платформы AMD отрыв ещё больше, Core i9-13900K уходит от Ryzen 9 5950X (16C/32T) на 31% и 54%, а для большего впечатления можно взглянуть на оценку Ryzen Threadripper 3990X (64C/128T) — средний показатель в многопотоке 25481 баллов. Нужно иметь ввиду, что DDR5 даёт в тесте Geekbench существенную прибавку к баллам, но результат всё равно впечатляющий.

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Intel Core i9-13900K это 24-ядерный и 32-поточный флагман будущего семейства Raptor Lake-S, сроки выхода на рынок пока неизвестны, по ряду предположений, флагманские процессоры семейства представят в конце сентября, а в продаже они появятся в октябре.

Источник:
Geekbench
Wccftech
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#intel #тесты не тесты
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