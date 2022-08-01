На выставке Computex 2022 в мае были показаны первые образцы материнских плат для новой платформы AMD AM5, тогда же просочилась информация о том, что в некоторых материнских платах предусмотрена совместимость с твердотельными накопителями (SSD) нового формата шириной 25 мм. Поддержку накопителей такого формата подтверждает компания MSI в анонсе материнских плат X670 перед мероприятием AMD, запланированным на 4 августа, сообщает ITHome.
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В промо-материале MSI показана флагманская материнская плата MEG X670E ACE и производитель акцентирует внимание на её возможностях для установки M.2 SSD — поддерживается четыре накопителя с интерфейсом PCIe 5.0, для каждого из них предусмотрен радиатор. На изображении указан формат поддерживаемых накопителей, виднеется одно посадочное место для установки SSD привычного формата 2280, остальные рассчитаны на SSD шириной 25 мм — формата 2580 и 25110.
На данный момент неизвестны конструктивные особенности, в частности, будут ли разъёмы и посадочные места обратно-совместимы с накопителями шириной 22 мм. Также в целом интересны детали перехода M.2 SSD к новому формату, будут ли накопители шириной 22 мм и 25 мм сосуществовать или с приходом поколения Gen5 планируется постепенный переход к новому формату.
- Источник:
- MSI GAMING в Weibo
- ITHome