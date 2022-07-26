AMD запланировала на 4 августа новый вебинар «Слово экспертам» (AMD Meet the Experts) и речь на нём пойдёт о новой платформе. В мероприятии примут участие представители партнёров-поставщиков материнских плат AMD, а именно компаний ASRock, ASUS, BIOSTAR, GIGABYTE и MSI. В частности, речь пойдёт о чипсетах премиум класса X670E (Extreme) и X670 для платформы AM5.
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Компания AMD анонсировала новую платформу AM5 и новые процессоры Ryzen 7000 (Raphael) в мае, рассказав о подготовке трёх чипсетов, их возможностях и некоторых особенностях новых процессоров на базе архитектуры Zen 4. Запуск ожидается осенью, но точных сроков нет, в этом вопросе остаётся ориентироваться на инсайдеров, которые предвещают ранний осенний запуск в сентябре и полноценный предрелизный анонс в августе. Возможно, предстоящий вебинар как раз и станет отправной точкой к релизу.
Информации о том, как будет спланирован запуск новых продуктов тоже не очень много. Представители AMD подтвердили, что планируют представить семейство процессоров, наиболее вероятен выпуск 16- 8- и 6-ядерных моделей, инженерный образец последней недавно отметился в бенчмарке и показал впечатляющие результаты – тестовая система с предполагаемым 6-ядерным AMD Ryzen 7600X выступила лучше аналогичной с 16-ядерным Ryzen 9 5950X.
- Источник:
- AMD Meet the Experts
- Neowin