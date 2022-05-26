А это угрожает потерей совместимости со старыми системными платами.

Вскорости на рынке должны появиться первые видеокарты и твердотельные накопители с поддержкой интерфейса PCIe 5.0. Многие привыкли, что разные версии интерфейсов и разъёмов совместимы между собой, поэтому новые компоненты можно устанавливать в старые материнские платы, они существенно потеряют в скоростных характеристиках, но будут работать. Похоже, что с новым поколением твердотельных накопителей могут возникнуть проблемы и связано это с изменениями в форм-факторе.

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Редактор ресурса Wccftech Хассан Муджтаба (англ. Hassan Mujtaba) опубликовал в своём Twitter (заблокирован в РФ) спецификации новых материнских плат GIGABYTE для платформы AMD AM5 и авторы ресурса TechPowerUp обратили внимание на то, что производитель указывает для комплектных радиаторов Thermal Guard III поддержку SSD M.2 накопителей форм-фактора 25110 с шириной 25 мм. Как объясняет ресурс, этот форм-фактор был утверждён организацией PCI-SIG в конце 2020 года.

Все современные накопители имеют ширину 22 мм и материнские платы разрабатываются с учётом этих размеров, поэтому, если опубликованные спецификации подлинные, не содержат ошибки и производители SSD действительно переходят на другой форм-фактор, могут возникнуть проблемы с установкой новых накопителей в старые материнские платы, например, установке помешает какой-нибудь элемент. В таком случае покупатель не сможет использовать новый быстрый накопитель в старой сборке до апгрейда.

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Странно, что об этом пока никто не говорит, возможно, ближе к запуску новых платформ информация прояснится, пока к ней стоит относиться с долей скептицизма. Но увеличение форм-фактора может иметь смысл, тепловыделение новых накопителей увеличится и больший форм-фактор позволит снизить нагрев за счёт меньшей плотности расположения компонентов и за счёт возможности увеличить системы охлаждения.